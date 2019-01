‘All about Eve’ il nuovo spettacolo teatrale londinese con Gillian Anderson e Lily James

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Dopo aver nuovamente vestito i panni dell’agente Dana Scully nell’undicesima stagione di X-Files ed aver dimostrato le sue doti da commediante nella recente acclamata serie Netflix, Sex Education,si prepara a tornare a teatro con unDal 2 febbraio sarà tra i protagonisti deladattamento dial Noel Cowrad Theatre nel West End di Londra. A farle compagnia sul palco ci sarà, famosa per i suoi ruoli in Downton Abbey e Mamma mia. Here we go again....