Alitalia : Lufthansa - mai con il governo : ANSA, - BERLINO, 23 GEN - "Il mercato italiano è molto importante per noi e abbiamo espresso il nostro interesse in un' Alitalia ristrutturata mesi fa": questa la dichiarazione di Lufthansa circa il ...

Alitalia/ La vera soluzione non passa da Air France o Lufthansa : Air France riappare come possibile pretendente per ALITALIA insieme a Delta. Ma si parla anche dell'ingresso di Lufthansa