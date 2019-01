Albano e Romina incantano in TV | gli occhi emozionati di lui fanno sognare

55 passi nel sole - Albano Carrisi e Romina Power : il debutto dopo Adrian : dopo Adrian di Adriano Celentano è pronto il debutto di Albano Carrisi che festeggia 55 anni di carriera. Questa sera, mercoledì 23 gennaio 2019, su Canale 5 andrà infatti in onda 55 passi Nel sole, la prima di due puntate prodotte da Endemol Shine Italy, per celebrare uno dei cantautori italiani pi

Albano e Romina Power : figli - canzoni e vita privata da ex : Albano e Romina Power: figli, canzoni e vita privata da ex Carriera Albano e Romina Albano e Romina festeggiano ben cinquantacinque anni di vita insieme, seppur altalenanti. Ben nota a tutti è la tragica scomparsa della primogenita, Ylenia, mai più tornata a casa dopo un viaggio negli Stati Uniti. La ragazza, all’epoca, aveva solo 18 anni e il mistero sulla sua sorte, il non sapere la verità, portò il rapporto tra Albano e Romina a ...

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e Albano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

Albano e Romina insieme da Maria De Filippi per aiutare una vedova a reagire : Nella puntata di sabato 19 gennaio 2019 , Maria De Filippi è riuscita in una storica impresa: riunire l'amatissima coppia Albano e Romina. I due sono intervenuti negli studi di canale 5 per aiutare una donna a ritrovare la voglia di vivere. Albano e Romina ospiti a "C'è posta per te" per risollevare AnnaMaria La puntata di "C'è posta per te" di questa settimana ha riservato una graditissima sorpresa a tutti gli affezionati fan del programma. ...

Albano e Romina Power a C’è posta per te : regalo e invito speciale per Annamaria : C’è posta per te, Albano e Romina Power rincuorano la signora Annamaria Albano e Romina Power sono stati ospiti di C’è posta per te nella puntata di sabato 19 gennaio 2019. Sono stati il regalo che Armando, Giuseppe e Claudio hanno voluto fare alla loro mamma, Annamaria. I due artisti sono stati la colonna sonora […] L'articolo Albano e Romina Power a C’è posta per te: regalo e invito speciale per Annamaria proviene da ...

Albano Carrisi e Romina Power - colpaccio doppio a Mediaset : ascolti - sta per arrivare la valanga : Trionfo doppio per Albano Carrisi e Romina Power. La mitica coppia della canzone italiana, come riporta Italia Oggi, verrà celebrata da uno show-evento su Canale 5. per due puntate, il 23 e il 30 gennaio, 55 Passi ripercorrerà la loro carriera. Leggi anche: "Baglioni, qui serve ordine". Al Bano, par

C’è posta per te : una storia lesbo e Albano e Romina nella seconda puntata : C'è posta Per Te Di amori contrastati a C’è posta per te se ne vedono tanti. Tuttavia la storia che racconterà Maria De Filippi il prossimo sabato, nel corso della seconda puntata del people show, è diversa. Protagonista, infatti, una ragazza lesbica che manda la posta ai suoi familiari, contrari al suo fidanzamento che presto dovrebbe sfociare in un matrimonio. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una ...

Albano : “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita - ma è finita” : Albano confessa: “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti” Il triangolo amoroso che da sempre ha visto Loredana Lecciso e Romina Power contendersi l’attenzione di Albano Carrisi sembra destinato ad essere una storia senza fine. E degli attuali rapporti con le sue ex, intervistato da […] L'articolo Albano: “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita, ...

55 passi verso il sole è lo show di Albano e Romina Power su Canale 5 (Anteprima Blogo) : Da queste colonne vi abbiamo dato in anteprima l'arrivo sui teleschermi della nostra televisione di due serate speciali che racconteranno la vita artistica di uno dei cantanti italiani più celebri: Albano. Ebbene oggi siamo in grado di annunciarvi altri elementi inediti rispetto a queste due serate.Partiamo dalla loro data di messa in onda che secondo quanto apprende TvBlog avrebbe due opzioni, o il 23 e 30 gennaio, quindi di mercoledì, ...

Albano e Romina Power show su Canale 5 : ospiti e quando va in onda : Albano e Romina protagonisti di uno show musicale in onda a gennaio Albano e Romina Power saranno protagonisti di due serate speciali che andranno in onda su Canale 5 in prima serata a gennaio. La coppia musicale più amata dagli italiani e non solo, si prepara a tornare protagonista sul piccolo schermo con due serate […] L'articolo Albano e Romina Power show su Canale 5: ospiti e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Albano e Romina in Buon tutto buona vita su Canale 5 - ecco gli ospiti (Anteprima Blogo) : Vi abbiamo dato conto i giorni scorsi dell'arrivo su Canale 5 a gennaio di due serate musicali con protagonisti due fra i volti più amati d'Italia: Albano e Romina Power. In quell'occasione vi avevamo detto del titolo provvisorio dello show, che dovrebbe essere "Buon tutto, Buona vita" e della data di messa in onda dei due spettacoli, ovvero mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. ...

Albano - l’appello di pace : “Loredana e Romina - festeggiamo insieme” : Albano Carrisi lancia l’appello di pace alle ‘sue’ donne: “Romina e Loredana, festeggiamo insieme. Sarebbe un miracolo” Albano Carrisi uomo distensivo, portatore di pace e concordia, anche in amore. È lui stesso a definirsi tale nell’ultima intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 12 dicembre). Il cantante si è lasciato andare a […] L'articolo Albano, l’appello ...