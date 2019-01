Aereo cade a pezzi | ho paura | l' ultimo messaggio agli amici di Emiliano Sala

Dramma Emiliano Sala - l’ultimo agghiacciante audio dall’Aereo : “ho paura - sembra voglia cadere a pezzi” [VIDEO] : Il calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo nel canale della Manica manda l’ultimo messaggio audio agli amici: le parole di Emiliano Sala prima del Dramma Da quando ieri si è persa ogni traccia dell’aereo privato su cui era a bordo Emiliano Sala il mondo del calcio (e non solo) è in apprensione per il calciatore italo-argentino. Le speranze di ritrovare vivo qualcuno sono minime e nonostante l’accorato appello ...

“Che paura - quest’Aereo cade a pezzi”. Il calciatore Emiliano Sala aveva predetto l’incidente : La testimonianza dell'attaccante argentino in un audio choc inviato ad un suo amico: "Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno". Parole che suonano ora come un terrificante presagio. Le autorità sono state chiare: "Non troveremo nessuno vivo".Continua a leggere

Emiliano Sala aveva predetto l’incidente : «L’Aereo cade a pezzi - ho paura» : «L’aereo cade a pezzi, ho paura». La testimonianza in un audio choc. Emiliano Sala avesse predetto l’incidente aereo. Lo ammette un suo ex compagno di squadra, Diego Rolan, ora in forza al Leganes ma che con l’ex Nantes aveva condiviso gli anni a Bordeaux. «Sono sotto choc – ha detto il centrocampista a ‘The Voices of Soccer’ – ho ricevuto un messaggio che Emiliano aveva inviato a un amico e gli ha detto ...

Emiliano Sala aveva predetto l'incidente : «L'Aereo cade a pezzi - ho paura» : «L'aereo cade a pezzi, ho paura». La testimonianza in un audio choc. Emiliano Sala avesse predetto l'incidente aereo. Lo ammette un suo ex compagno di squadra, Diego...

Nonnismo all'Accademia aeronautica - testa sbattuta contro l'ala dell'Aereo : la denuncia : Presunti atti di Nonnismo all'Accademia aeronautica. A segnalarli è stata Giulia Jasmine Schiff, ragazza allontanata dal corpo militare. "Chi deve pagare, pagherà", ha asserito il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, riferendosi alla segnalazione fatta dall'ex sergente dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli esclusa per "insufficiente attitudine militare". Per il ministro della Difesa le presunte angherie subite da Giulia sono gravissime ...