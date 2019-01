"Adrian" - crollano gli ascolti. Ecco i motivi del disastro : E' conclamato: "Adrian" non ha passato la prova del nove. Adesso è un disastro di proporzioni bibliche, anzi da "bibbia biblica" di Celentano. La seconda puntata dell'evento dell'anno ha registrato 3.

Adrian - crollano gli ascolti : 15% di share per la prima parte - 13 - 3% nella seconda. Celentano “c’è e non c’è” : che farà Mediaset per le prossime 7 puntate? : crollano gli ascolti di Adrian, il secondo appuntamento dello show evento di Adriano Celentano è stato visto da soli 3.965.000 telespettatori e il 15% di share nella prima parte e da 2.883.000 e il 13,3% nella seconda. Hanno abbandonato Canale 5 due milioni di spettatori e circa il 6% di share, lo si poteva immaginare guardando la curva degli ascolti al debutto. La serata è stata vinta dal film tv in onda su Rai1 “Liberi di ...

Celentano perde ancora contro Rai1 : crollano gli ascolti di Adrian : Celentano battuto da Liberi di Scegliere: disastro totale per Adrian Adrian, la serie evento di Celentano floppa. La seconda puntata, andata in onda martedì 22 gennaio, ha avuto un brusco calo: Aspettando Adrian, che ha visto il Molleggiato in scena nel teatro Camploy di Verona per un blitz di pochissimi minuti in cui ha regalato una delle sue leggendarie pause, ha interessato 4.179.000 telespettatori pari al 17,70%, rispetto ai 5.997.000 ...