WWE Raw 21-01-18 Risultati e Report

(Di martedì 22 gennaio 2019) WWE Monday Night Raw 21 Gennaio 2019Benvenuti a WWE Monday Night Raw in Oklahoma City; a 6 giorni dalla disputa della Royal Rumble 2019, vedremo il ritorno del campione universale Brock Lesnar e il primo faccia a faccia con lo sfidante Finn Balor.WWE Monday Night Raw 21 Gennaio 2019La puntata si apre con il video tributo per Martin Luther King.Nel ring arriva l’UNIVERSAL CHAMPION BROCK LESNAR e PAUL HEYMAN! L’avvocato della bestia, dopo la sua classica introduzione, afferma come Finn Balor sia un ottimo sfidante, ma che alla Rumble subirà il peggior pestaggio della storia! Arriva il CHAIRMAN, VINCE MCMAHON! Il padre padrone della WWE si complimenta con Heyman per il promo e ribadisce come la sfida tra Balor e Lesnar sia una sorta di Davide contro Golia…MA ARRIVA BRAUN STROWMAN! Il gigante si sfoga dopo aver perso la sua title shot ...