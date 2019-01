World Cancer Day | le Nuove Frontiere nella prevenzione | diagnosi e cura del cancro

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il 4 febbraio 2019 presso il centro congressi di Villa Fabiano (Rende, Cosenza) in occasione delDay, sarà organizzato dall’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi il convegno dal titolo “Ledel“. L’evento è stato ufficialmente visionato e accettato dalla commissione internazionale delDAY 2019 e Cosenza, al momento è l’unica città italiana a supportare tale movimento di portata mondiale. Il tutto è visualizzabile andando sul portale internazionale www.day.org https://www.day.org/activity/-day-conference. Saranno presenti diverse associazione partner, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul), l’ALT (Associazione Lotta Tumori), e l’AIB (Associazione Italiana ...