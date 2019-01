Wall Street chiude pesante sulle voci di escalation Usa-Cina sui dazi

Wall Street accelera al ribasso - voci di escalation tensione Usa-Cina sui dazi : Preoccupa il rallentamento globale, dopo la revisione delle stime dell'Fmi. In più il commissario Ue, Moscovici, ha preannunciato un taglio delle previsioni sul pil europeo e italiano da parte di Bruxelles. A Milano il gruppo delle tlc ha perso il 6%. Deboli anche le banche. Euro/dollaro e spread poco mossi, giù il petrolio...

Wall Street apre in calo - pesano timori su crescita globale. In agenda oggi i conti di Ibm : A livello internazionale sono riaffiorati con maggiore intensità i timori per la crescita dell'economia globale dopo che il Fondo Monetario Internazionale, Fmi, ha tagliato le stime di crescita ...

Wall Street frena dopo rally inizio anno. A Piazza Affari giù Tim : Il Fondo ha inoltre messo in conto che l'economia del globo quest'anno salirà del 3,5%, lo 0,2% al di sotto delle precedenti indicazioni, oltre che del 3,7% confermato per il 2018. In più rimane ...

Wall Street in rosso : L'annuncio è arrivato dopo l' indicazione giunta dall'economia cinese che ha registrato nell'ultimo periodo del 2018 la più debole crescita del PIL degli ultimi 30 anni. Intanto a Wall Street l'...

Wall Street oggi - 5 trimestrali da seguire con grande attenzione : Trattasi di cinque società appartenenti a diversi settori dell'economia che secondo Jim Cramer potrebbero anche far cambiare direzione all' azionario USA rispetto all'attuale trend ascendente . The 5 ...

Borse fiacche senza il faro di Wall Street. A Piazza Affari effetto cedole - corre Juve : Secondo il Fmi, nei mesi a venire le principali fonti di rischio per l'economia globale sono date dall'esito dei negoziati commerciali, in primis tra Usa e Cina, e dalla rotta delle condizioni ...

Forex - bond e Wall Street : previsioni settimana 21 - 25 gennaio : La recente debolezza della sua economia potrebbe rendere più flessibile la posizione della Cina quando si tratta di negoziare e facilitare un accordo. D'altra parte, sempre da Davos, l'FMI ...

Wall Street - stop per il Martin Luther King Day : Frattanto, i Future americani danno indicazioni negative, dopo le pessime notizie giunte sull'economia globale. Il Fondo monetario ha tagliato le stime di crescita mondiale ed avvertito che ...

Wall Street attesa in rosso su timori per economia globale : Wall Street è attesa in rosso quest'oggi , a causa delle rinno vate preoccupazioni per l'economia globale , che stanno scuotendo i mercati azionari: prima la conferma della frenata dell'economia cinese nel 2018 , poi le stime più pessimiste del FMI sull'economia globale . Il Future sul Dow Jones indica così un ribasso dello 0,42% sull'indice delle Blu Chips americane, mentre lo S&P ...

Wall Street chiusa per Martin Luther King Day : Wall Street oggi rimarrà chiusa per il Martin Luther King Day. Le contrattazioni riprenderanno regolarmente domani.

Verso pace USA-Cina. Wall Street festeggia : Sul fronte macroeconomico, a gennaio, gli statunitensi si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto a un mese prima, raggiungendo i livelli minimi dall'ottobre 2016 e deludendo le attese ...

Wall Street accelera - svolta nelle trattative commerciali Usa-Cina : Secondo la stampa Usa, Pechino ha mostrato apertura a un maxi aumento delle importazioni di beni prodotti negli Stati Uniti. Il Dow Jones ha reagito con un balzo in avanti. Intanto in Europa, il Ftse Mib si era portato ai massimi da tre mesi e solamente da inizio anno il saldo positivo è pari al 7,5%...

Netflix va giù a Wall Street - ricavi deludenti : Composto ribasso per Netflix , in flessione dell'1,69% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni sono i dati sul fatturato che hanno deluso gli analisti. Gli utili trimestrali, invece, hanno ...

Assassinio a Wall Street…quattro chiacchiere sul mercato finanziario. Chi sono i principali sospettati? Il 2018 è stato uno dei peggiori negli ultimi 30 anni : Metti una sera cena e, tra un risotto tartufato e un pollo al curry, si gioca a “I dieci piccoli indiani”. La situazione attuale dei mercati sembra l’incipit di un giallo di Agatha Christie: c’è stato un delitto e ci sono i principali sospettati. Al posto di Nigger Island siamo invece in una splendida casa che si affaccia sul Castello Sforzesco. Anfitrione e commensali preferiscono mantenere l’anonimato. Il gioco comincia mentre il cameriere in ...