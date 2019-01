Volley femminile | Champions League 2019 | Conegliano passeggia a Lodz! Le Pantere tornano

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza si gioca i Quarti nel ritorno col Gent : Monza- Appuntamento di grande importanza per la Saugella Monza che, domani alle 19.00 davanti al pubblico della Candy Arena, possono accedere per la prima volta ai Quarti di una competizione Europea. ...

Coppa Italia Volley femminile 2019 : tabellone Final Four. Date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Conegliano-Scandicci : Nel weekend del 2-3 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile, il palcoscenico dell’evento sarà l‘AGSM Forum di Verona. Le migliori quattro formazioni della Serie A1 si sono qualificate all’appuntamento vincendo agevolmente i propri quarti di Finale dunque ci aspettano delle semiFinali particolarmente accese e vibranti, si giocheranno delle partite da dentro o fuori in cui può succedere di ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Busto Arsizio regola Casalmaggiore e vola alla Final Four : Busto Arsizio si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile che andrà in scena il 2-3 febbraio a Verona. Le Farfalle hanno staccato il pass grazie alla vittoria contro Casalmaggiore per 3-1 (15-25; 25-19; 25-22; 25-18) nel ritorno dei quarti di Finale: le biancorosse si sono imposte autorevolmente al PalaYamamay replicando il risultato dell’incontro d’andata e in semiFinale affronteranno Novara ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci-Schwerin. Data - programma - orario d’inizio e tv : Mercoledì 23 gennaio (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Schwerin, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Si torna a giocare in Europa dopo la lunga sosta invernale, siamo già a un crocevia importante per le sorti della Pool D: le toscane hanno si trovano al comando del girone dopo aver vinto contro il Lodz e si troveranno di fronte le tedesche che sono invece reduci dal clamoroso successo contro ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Cannes-Novara. Data - programma - orario d’inizio e tv : Martedì 22 gennaio (ore 19.30) si giocherà Cannes-Novara, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Si torna a giocare in Europa dopo la lunga sosta invernale, siamo già a un crocevia importante per le sorti della Pool C: le piemontesi hanno vinto le prime due partite contro Lodz e Minsk, dunque vanno a caccia del terzo successo consecutivo per rafforzare il primo posto in classifica e ipotecare la ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Lodz-Conegliano. Data - programma - orario d’inizio e tv : Martedì 22 gennaio (ore 18.00) si giocherà Lodz-Conegliano, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Si torna a giocare in Europa dopo la lunga sosta invernale, siamo già a un crocevia importante per le sorti della Pool D: le Pantere, infatti, hanno clamorosamente perso l’ultimo confronto contro lo Schwerin e dunque devono assolutamente vincere questa partita per continuare a inseguire la ...

EuroVolley femminile 2019 – Mercoledì il sorteggio delle pool ad Istanbul : Mercoledì a Istanbul il sorteggio dei Campionati Europei Femminili 2019 Si terrà Mercoledì a Istanbul il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionati Europei Femminili in programma dal 23 agosto all’8 settembre 2019 (diretta streaming a partire dalle ore 12 su EuroVolley TV e Facebook). La rassegna continentale si presenta con una formula rinnovata a 24 squadre, suddivise nella prima fase in quattro pool che si svolgeranno in ...

Volley femminile - Coppa Italia - quarti di finale. Le migliori italiane del week end. Zago : che opposto di riserva! Sorokaite e Folie : chi si rivede… : week end dedicato alle gare di ritorno della Coppa Italia, quello che si conclude questa sera con l’ultimo quarto di finale, con partite vere durate molto poco e grande spazio per le seconde linee a risultato già acquisito. Non sono mancate anche in questo fine settimana le protagoniste Italiane nelle tre sfide disputate tra sabato e domenica. CRISTINA CHIRICHELLA: Sta attraversando un buon momento di forma la centrale azzurre che era già ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Novara e Conegliano volano alla Final Four - Cuneo e Monza si arrendono : Novara e Conegliano si sono qualificate alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile (2-3 febbraio). Le due corazzate hanno confermato il pronostico della vigilia e, dopo aver vinto gli incontri d’andata in trasferta per 3-0, si sono sbarazzate di Cuneo e Monza per 3-1 nei match di ritorno dei quarti di Finale giocati in casa. La pratica qualificazione è stata chiusa già dopo il primo set, le due formazioni di riferimento ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Scandicci vola alla Final Four - sconfitta indolore con Firenze : Scandicci si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile, la Savino del Bene è la prima squadra ad avere staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizione che andranno in scena a Verona nel weekend del 2-3 febbraio e affronteranno in semiFinale la vincente di Conegliano-Monza (domani si riparte dal 3-0 per le Pantere). Le toscane avevano vinto il derby d’andata con Firenze per 3-1, oggi bastava ...

Volley femminile - Europei 2019 : definite le fasce del sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia : La CEV ha ufficializzato le fasce in vista del sorteggio dei gironi degli Europei 2019 di Volley femminile. L’estrazione si svolgerà mercoledì 23 gennaio (ore 12.00) a Istanbul (Turchia), verranno composti quattro gironi da sei squadre ciascuno in vista della rassegna continentale che si svolgerà poi in Turchia, Polonia, Ungheria, Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. L’Italia è stata inserita in seconda fascia insieme a ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : ritorno quarti di finale. Novara e Conegliano quasi fatta - Firenze e Casalmaggiore per la rimonta : Andranno in scena tra domani, sabato 19, e lunedì 21 gennaio le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Nelle sfide di andata, che si sono giocate in settimana, sono arrivate quattro vittorie esterne, tutte nel rispetto dei pronostici della vigilia. L’accesso alle Final Four di Verona (2-3 febbraio) non è però ancora al sicuro e le quattro partite in programma potrebbero riservare grandi sorprese. ...