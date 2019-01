Violenze di genere | inasprimento delle pene e obbligo del braccialetto elettronico

agi

(Di martedì 22 gennaio 2019) Inizia giovedì nella Commissione Giustizia della Camera il cammino del 'codice rosso', il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che per i reati contro la violenza diprevede l'adozione di provvedimenti cautelari in tempi brevi e corsie preferenziali alle indagini.Il testo - porta la firma dei ministri Bonafede e Bongiorno - verrà, viene riferito, integrato con altre proposte già sul tavolo. Si procederà ad unificarle per arrivare ad un provvedimento 'bipartisan' in tempi brevi. In Commissione maggioranza e opposizione lavoreranno insieme con l'obiettivo - viene spiegato - di inasprire leper i reati di stalking, violenza sessuale, violenza di gruppo, maltrattamento contro i minori in famiglia, prostituzione minorile. Su questo punto convergono sia M5s che FI e Pd. Sono tre le proposte che verranno incardinate. La prima è della pentastellata Ascari, la ...