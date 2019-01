Vieni da me | Lory Del Santo sconvolge Caterina Balivo | Io sono nata qui | la

Lory Del Santo a Vieni da me : «Sono finita in carcere e lì ho rischiato di morire» : Lory Del Santo si racconta a Vieni da Me, il programma del primo pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. E svuotando i cassetti della "cassettiera" svela alcuni aneddoti mai...

Vieni da me - la rivelazione di Lory Del Santo : ‘Mi hanno arrestato’ : “Mi è successa questa disgrazia che mi hanno arrestato. Per errore, al posto di un’altra”. Lory Del Santo ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di martedì 22 gennaio racconta una delle tante avventure rocambolesche della sua vita. La showgirl ricorda un episodio avvenuto quando, 19enne, appena arrivata a Roma si è trovata protagonista suo malgrado di un equivoco: “Dicevano che c’era una testimone che ...

Lory Del Santo a Vieni da Me : “Sono stata arrestata per errore” : Vieni da Me: Lory Del Santo racconta di essere stata arrestata per sbaglio! E’ stata Lory Del Santo nella puntata di Vieni da Me di oggi, lunedì 22 gennaio 2019, ad aprire i cassetti della sua vita e raccontarsi a 360 gradi. E proprio durante l’intervista alla cassettiera a Vieni da Me Lory Del Santo ha confessato di essere stata in carcere per uno scambio di persona, in passato! Proprio così: è accaduto quando era solo una ragazza, ...