(Video) La Raggi firma con Toninelli un protocollo che darà 425milioni per la metro

(Di martedì 22 gennaio 2019) Virginiasindaco di Romacon il ministrounchealla capitale 425 milioni di euro per laLa Sindaca di Roma Virginiae il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilohannoto oggi la Convenzione tra Roma Capitale e il MIT per dare il via agli interventi di ammodernamento dellaA e B e per l’acquisto di nuovi treni. Oltre 425 milioni di euro per le due lineepolitane della Capitale. “Abbiamo sbloccato fondi importantissimi che serviranno a migliorare la qualità del viaggio per chi utilizza le lineedi Roma. (Giuliano Rosciarelli/alanews)https://www.blogitalia.news/wp-content/uploads/2019/01/Roma-in-arrivo-425-milioni-per-le--A-e-B.mp4L'articolo () Laconuncheper laproviene da BlogItalia.News.