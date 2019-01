VICE – L’uomo nell’ombra conquista l’Academy con 8 nominations

Christian Bale miglior attore protagonista ai Golden Globe per VICE – L’uomo nell’ombra : È AL CINEMA DAL 3 GENNAIO L’edizione dei Golden Globe, spiana la strada verso gli Oscar a Christian Bale: l’attore è stato premiato come miglior attore protagonista nella categoria Film Commedia o Musicale per la sua eccezionale performance nel ruolo di Dick Cheney, Vice-presidente di George W. Bush, nel film “Vice – L’uomo nell’ombra”, il nuovo biopic del regista Adam McKay (La grande scommessa). Un ruolo che per Bale ha significato ...