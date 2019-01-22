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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10 | 30 Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10:30 (Di martedì 22 gennaio 2019) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A Roma SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA SPINACETO VERSO IL RACCORDO SULL’AURELIA IN DIMINUZIONE LE CODE FRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO VERSO Roma DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

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twitterromadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10:30', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-01-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-01-2019 -
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’A24 E DELLA DIRAMAZIONE Roma ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio STRADE MOLTO TRAFFICATE IN QUESTO INIZIO DI MATTINATA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E TRA LA CASSIA E LA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA MALAGROTTA E VIA ...

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