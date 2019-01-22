L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’A24 E DELLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, E TRA LA SALARIA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO, DELLA SALARIA E TRA L’A24 E LA PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO QUESTA MATTINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO, DELLA PRENESTINA E DELLA SALARIA. TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio STRADE MOLTO TRAFFICATE IN QUESTO INIZIO DI MATTINATA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E TRA LA CASSIA E LA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA MALAGROTTA E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA VIA DI BRAVA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA E AVANTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ANCORA CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; PASSIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E AURELIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ANCORA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA A91 E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA A91 E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRAN PARTE SCORREVOLE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO SOSTENUTO INVECE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...