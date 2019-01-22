Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio STRADE MOLTO TRAFFICATE IN QUESTO INIZIO DI MATTINATA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E TRA LA CASSIA E LA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA MALAGROTTA E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA VIA DI BRAVA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA E AVANTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ANCORA CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; PASSIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E AURELIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ANCORA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA A91 E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA A91 E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRAN PARTE SCORREVOLE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO SOSTENUTO INVECE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULEL PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 | 45
Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08:45 (Di martedì 22 gennaio 2019) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO QUESTA MATTINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO, DELLA PRENESTINA E DELLA SALARIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO ANCHE PER DEI LAVORI CI SONO POI INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma SI ALLUNGANO SULL’AURELIA LE CODE FRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E INFINE CODE A ...
romadailynews
zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-01-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08:45', su #spreaker… -
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