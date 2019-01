Usain Bolt ha già annunciato l' addio al calcio 

agi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La leggenda dell'atletica, Usain Bolt, haufficialmente il suo ritiro dal calcio. "La vita sportiva è finita, mi sto indirizzando su altre attività, ho un sacco di cose in cantiere, cercherò di diventare un uomo d'affari ora", ha detto citato dalla tv giamaicana. "E' stata una bella esperienza, mi è piaciuto molto stare in squadra, era diverso dalla pista, è stato divertente", ha detto. Dopo aver vinto otto ori olimpici nello sprint, il 32enne giamaicano aveva cercato di diventare un calciatore professionista e ha sostenuto diversi allenamenti e provini, realizzando un doppietta in amichevole con i Central Coast Mariners, che non gli è bastata a guadagnarsi un contratto (aveva chiesto 3 milioni di dollari all'anno). Poco soddisfacenti le sue esperienze calcistiche con i norvegesi dello Stromsgodset e in Australia.Here it is, @usainbolt, the footballer, scores ...