Usain Bolt ha già annunciato l'addio al calcio : La leggenda dell'atletica, Usain Bolt, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio. "La vita sportiva è finita, mi sto indirizzando su altre attività, ho un sacco di cose in cantiere, cercherò di diventare un uomo d'affari ora", ha detto citato dalla tv giamaicana. "E' stata una bella esperienza, mi è piaciuto molto stare in squadra, era diverso dalla pista, è stato divertente", ha detto. Dopo aver vinto otto ori olimpici nello sprint, ...

