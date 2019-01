United Airlines | aereo 15 ore in pista con -30 gradi e il portellone aperto

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Un viaggio sicuramente fuori dal comune quello dei passeggeri di un volo, celebre compagnia aerea statunitense, che sabato scorso sono rimasti bloccati per una ventina di ore a temperature polari sul velivolo. Tutto è cominciato quando il volo, per un'emergenza medica improvvisa, è stato dirottato presso l'aeroporto militare di Terranova, in Canada, dove è regolarmente atterrato verso le ore 22:00 locali. Fin qui nulla di strano, le emergenze in volo infatti possono accadere da un momento all'altro, ma si sa, il freddo, può giocare brutti scherzi. Ed è quello che è accaduto. Difatti, a causa delle bassissime temperature, ildell'si è bloccato, non riuscendosi più a chiudere a causa del gelo intenso. Quindi, visto che di notte la base è solitamente senza personale di assistenza, i passeggeri hanno dovuto attendere il giorno seguente perché la situazione ...