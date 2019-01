UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019

Un POSTO al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Roberto viene portato in sala operatoria : Il Ferri si è sentito male e viene portato in sala operatoria mentre Michele cerca l'appoggio di Scheggia per parlare alla radio di quello che è successo a scuola.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio 2019: Elena fa una scoperta spiazzante, che riguarda anche Valerio e che avrà ripercussioni su più personaggi. Giulia riflette sui suoi sospetti su Adele e Manlio, mentre Niko cerca di mediare tra la madre e Susanna… Elena ha scoperto il motivo del suo malore ma non sa se parlarne a Valerio, che nel frattempo riceve la visita di una donna ...

Un POSTO al sole : ELENA INCINTA - ma lo dirà a VALERIO? [Anticipazioni] : Anticipazioni Un posto al sole: ELENA GIORDANO aspetta un bambino! Un malore che accuserà ai Cantieri porterà prestissimo ELENA a fare una scoperta spiazzante che coinvolgerà anche altri personaggi di Un posto al sole, uno in particolare… La Giordano, come forse avrete già intuito, saprà nel giro di poche puntate che è INCINTA. Lo dirà a Valerio (Fabio Fulco)? Domanda lecita, visto che nel presente del Viscardi senior sta per giungere a ...

Anticipazioni Un POSTO al sole al 1° febbraio : Elena è incinta : Nella puntata di ieri sera di Un posto al sole, Roberto è stato finalmente soccorso da Alberto. L'uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni si sono rivelate critiche a causa del troppo tempo trascorso prima dell'intervento dei medici. Abbiamo visto che sia Marina che Filippo si sono recati da lui, mentre il medico ha comunicato loro che, dopo un'attenta valutazione, si sarebbe deciso se operarlo. Ecco allora cosa accadrà la ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5172 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 22 gennaio 2019: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è in sala operatoria, si salverà? Intanto Alberto Palladini (Maurizio Aiello) spiega a Valerio Viscardi (Fabio Fulco) che i motivi del suo gesto di soccorrere Ferri sono tutt’altro che generose… Dopo aver riflettuto se considerare l’appello di Diego (Francesco Vitiello), Rossella (Giorgia Gianetiempo) alla fine decide di ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Roberto viene operato : Il Ferri si è sentito male e viene portato in sala operatoria mentre Michele cerca l'appoggio di Scheggia per parlare alla radio di quello che è successo a scuola.

Un POSTO al Sole : anticipazioni 21 – 25 gennaio 2019 : Villa Volpicelli a Posillipo Prosegue puntuale su Rai3 l’appuntamento, dal lunedì al venerdì alle 20.35, con Un Posto al Sole. Anche questa settimana numerosi colpi di scena attendono gli inquilini di Palazzo Palladini. Non tutti sanno che l’ormai celebre residenza dei protagonisti di Upas (almeno per quanto riguarda la location esterna) si chiama in realtà Villa Volpicelli e si trova a Posillipo, quartiere residenziale di Napoli. La ...

Un POSTO al Sole spoiler : l'incontro tra Elena e Simona e il ritorno di Gaetano Prisco : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Per la settimana che andrà dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019, saranno molteplici i colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno: primo tra tutti l’arrivo a sorpresa di Simona, la madre di Vera, in un momento piuttosto delicato per la fragile coppia composta da Elena Giordano e il suo ex Valerio ...

Spoiler Un POSTO al Sole : Rossella triste - Beatrice nei pensieri del'ex : Torna Un posto al Sole con le trame degli episodi che andranno in onda da lunedì 21 fino al 25 gennaio sul canale televisivo Rai 3. La settimana scorsa si è conclusa con il malessere che ha colpito improvvisamente Roberto Ferri, dopo essere uscito dai Cantieri Flegrei, sorpreso e sotto shock per aver scoperto che Alberto Palladini è tornato. Personaggio da non dimenticare è quello di Rossella che non riesce a trovare pace riguardo la recente ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole : Giulia è convinta delle bugie di Adele : Le recenti puntate della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' continuano a porre l'attenzione intorno al rapporto tra Adele e Manlio, new entry dalla scorsa stagione. Giulia ha notato lo strano atteggiamento della consuocera che, però, decide di tenere nascosta la situazione alla madre di Niko, in quanto non riesce a trovare il coraggio di parlare con la donna. Gli spoiler delle puntate, che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio, ...

Intervista a MARINA CRIALESI - Beatrice in UN POSTO AL SOLE : Torniamo ad incontrare dopo diversi mesi l’attrice MARINA CRIALESI (l’avevamo già Intervistata lo scorso maggio) per fare un punto della situazione sul suo personaggio di Un POSTO al SOLE, Beatrice Lucenti. Ecco cosa ci ha raccontato… MARINA come va a Un POSTO al SOLE per la tua Bea? Bilancio super positivo. Un POSTO al SOLE mi ha dato, e continua a darmi, tantissimo. Artisticamente e umanamente. Ho una consapevolezza maggiore ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole della settimana : Ornella scandalizzata da Renato : Ci sono nuovi cambiamenti all'interno della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda alle ore 20:45: un esempio si ritrova nella famiglia Poggi impegnata nei lavori di ristrutturazione. Raffaele decide di ospitare il cognato Renato Poggi in casa sua dando inizio a una convivenza piena di difficoltà: il padre di Niko, infatti, ha dovuto dividere l'appartamento con il figlio e la compagna Susanna. Le Anticipazioni degli appuntamenti che ...

Spoiler Un POSTO Al Sole della settimana : Diego chiede a Franco di assumerlo in garage : Le recenti trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' continuano a porre l'attenzione intorno al personaggio di Diego che si sente in colpa per la fine della storia tra Patrizio e Rossella. Quest'ultima ha capito di essere innamorata del figlio maggiore di Raffaele come dimostra il loro bacio sebbene Diego non abbia intenzione di iniziare una storia con la Saviani poiché si potrebbero complicare ulteriormente i rapporti con il ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole : Scheggia mette Michele con le spalle al muro : Lunedì 21 gennaio ritornano le nuove puntate della longeva soap opera di Rai Tre, in ondal dal 21 ottobre 1996, 'Un Posto Al Sole' che pongono lo spettatore di fronte ad altri colpi di scena. La concentrazione viene riservata intorno al personaggio di Michele Saviani che si è trovato al centro di uno scandalo mediatico in quanto ha dovuto fare i conti con il complicato rapporto con gli studenti. Il giornalista rimane sconvolto dal video ...