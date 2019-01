Trattato Aquisgrana | Francia e Germania firmano accordo | vertici a 2 | zona franca e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) L’asse franco-tedesco si rafforza e si rinnova. A 56 anni esatti dalla firma deldell’Eliseo, il 22 gennaio 1963, quando i presidenti Charles de Gaulle e Konrad Adenauer si incontrarono nel palazzo di Parigi per sancire la fine degli storici contrasti tra i due Paesi,oggi un nuovo, ad, necessario per motivi diversi rispetto a quelli del primo incontro: “Questosarà siglato in un’Europa completamente diversa, dove non esiste più il pericolo sovietico, che oggi potrebbe essere rappresentato dal pericolo russo ma con caratteristiche decisamente diverse, e nemmeno il protettorato americano, con gli Usa che hanno spostato il proprio sguardo nel Pacifico – commenta il filosofo, politologo e germanista Angelo Bolaffi – Oggi, con l’ascesa dei cosiddetti sovranismi, la priorità è quella di creare un forte e compatto nucleo ...