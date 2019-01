Tortelloni straghiotti

cosacucino.myblog

(Di martedì 22 gennaio 2019)Ingredienti 600 g difreschi ai funghi350 g di porciniun peperone giallouna falda di peperone rossouna costola di sedano30 g di gherigli di noceuno spicchio di agliouno scalogno2 cucchiai di prezzemolo tritato4 foglie di basilico60 g di caciotta fresca3 cucchiai di olio extravergine d’olivasale,pepePreparazione1) Cuocete il peperone intero in forno gia caldo a 180? per 30 minuti, poi spellatelo, eliminate semi e nervature interne e frullatelo assieme a formaggio, aglio sbucciato, gherigli di noce pelati, basilico e un pizzico di sale. Tenete la salsa da parte.2) Tritate lo scalogno e fatelo appassire in una padella con l’olio. Unite il sedano a fettine, il peperone rosso a striscioline e i porcini puliti e tagliati a fette sottili. Cuocete per 15 minuti, salate, pepate e unite un ...