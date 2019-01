Terapia genica | buoni risultati in pazienti con beta talassemia

Ricerca : Terapia genica Made in Italy protagonista all’Europarlamento : Stimolare gli investimenti in Ricerca dando uno sguardo ad alcuni tra i maggiori traguardi che l’Ue ha raggiunto, con un costante dialogo tra le istituzioni europee, gli Stati membri, le loro università e i centri di Ricerca più importanti. E’ l’obiettivo di una Conferenza congiunta di Parlamento europeo e Commissione europea, in programma a Bruxelles martedì 27 novembre (nella sede dell’Europarlamento), in cui a ...