SuperEnalotto | una sestina da 95 milioni

Rimini - SuperEnalotto : 20 anni fa vinsero 24 miliardi - ma non per tutti fu una fortuna : 32, 39, 52, 56, 69 e 85. Questi 6 numeri, il 25 novembre 1998 cambiarono la vita di 8 riminesi che, "investendo" in un sistema del Superenalotto 11 mila lire (l'equivalente di una pizza e di una birra, all'epoca) si portarono a casa 24 miliardi di vecchie lire (23.945.533.300 per il "6" a cui si aggiunsero le quote dei 4 punti e dei 3 punti). La giocata vincente fu giocata al bar - ricevitoria "Da Gianni" (a Borgo San Giovanni) che, per il ...