Super Smash Bros Ultimate | si fa sempre più vicino il primo European Smash Ball Team Cup

Super Smash Bros Ultimate : Nintendo cerca TE per l’European Smash Ball Team Cup 2019 : Fatti strada a suon di Smash verso la gloria! Nintendo sta cercando le 12 migliori squadre di Super Smash Bros. Ultimate di tutta Europa per sfidarsi nel primo European Smash Ball Team Cup, che culminerà in una finale dal vivo questa primavera per incoronare il vincitore del vecchio continente. Per determinare i primi campioni nazionali ed europei di Super Smash Bros., squadre formate da tre membri si sfideranno al meglio delle 3 ...

Super Smash Bros. Ultimate : Sakurai ci spiega i motivi dietro alcune scelte riguardanti il roster : In occasione di un'intervista, Sakurai ha avuto modo di spiegare a tutti i fan di Super Smash Bros. Ultimate il perché di alcune scelte per quanto riguarda il roster di personaggi con cui sarà possibile giocare. Come riporta Eurogamer.net, infatti, come possiamo vedere ci sono alcuni personaggi presenti, mentre altri ugualmente amati dai fan non ce l'hanno fatta. Sakurai spiega che inizialmente Decidueye era una delle principali scelte tra i ...

20 anni di Super Smash Bros. - articolo : Masahiro Sakurai, il padre di Kirby, nel 1996 propose timidamente il suo picchiaduro, al quale lavorò con maggiore intensità dal 1998. Oggi, alla maniera degli Ice Climbers, ha ormai scalato le tempestose cime del mercato, con sequel tra i titoli più amati in circolazione. Smash è il fior fiore dei party game, e grazie alla recente introduzione degli Stage Omega, è maturato enormemente anche sul fronte competitivo. Certo, si può rivangare la ...

I personaggi di Super Smash Bros. Ultimate visti attraverso gli occhi dell'art director di God of War : Cos'hanno in comune God of War e Super Smash Bros. Ultimate? Sicuramente l'interesse del talentuoso Raf Grassetti, artista che negli anni ha lavorato in Hasbro, Ubisoft, BioWare, EA, Marvel e che ora fa parte di Sony Santa Monica.Per chi non lo sapesse, Grassetti ha ricoperto il ruolo di art director nell'apprezzatissimo ultimo capitolo delle avventure di Kratos ed è comprensibilmente un grande fan dei videogiochi in generale. Per questo motivo ...

Super Smash Bros. Ultimate : i dataminer avrebbero scoperto nuovi indizi sul secondo personaggio DLC : I dataminer hanno analizzato a fondo i file presenti all'interno di Super Smash Bros. Ultimate e avrebbero scoperto qualcosa di interessante.Stando a quanto riportato da Mynintendonews, sarebbero emersi i nomi in codice per i due imminenti combattenti DLC . Uno di questi nomi in codice è "Jack", che molto probabilmente si riferisce a Joker di Persona 5, che è stato già annunciato.Tuttavia, ci sarebbe un secondo nome in codice, ovvero "Brave". ...

Personaggi di colore associati a Donkey Kong e a ladri molto veloci : Super Smash Bros. Ultimate ancora colpito da accuse di razzismo : Dopo il caso Fire Attack e Mr. Game & Watch sembra che Super Smash Bros. Ultimate sia ancora una volta entrato nell'occhio del ciclone per la presenza di contenuti ritenuti razzisti da diversi utenti Twitter e di vari forum tra cui ResetEra. Il problema sarebbe l'associazione tra alcuni Personaggi di colore e altri lottatori presenti nel titolo della grande N.Ma quali sono queste associazioni che hanno acceso le polemiche? Tutto sarebbe ...

Super Smash Bros. Ultimate e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi di Media Create : Media Create ha da poco pubblicato le classifiche harware e software relative al mercato giapponese, Nintendo Switch e Super Smash Bros. Ultimate emergono come vincitori incontrastati nelle rispettive categorie.Come riporta Gamingbolt, nella classifica compaiono titoli del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eccovi le 2 ...

Super Smash Bros. Ultimate : un video ci mostra i 171 amiibo dedicati al picchiaduro : Quella di Super Smash Bros. Ultimate è stata certamente una delle uscite di maggior peso per questo 2018, tanto che il gioco ha stabilito un record, diventando il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console domestica di Nintendo.Super Smash Bros. Ultimate è caratterizzato da un roster davvero fuori dal comune, se paragonato a giochi simili. Tuttavia, stavolta non sono i moltissimi personaggi al centro del nuovo video dedicato ...

A pochi giorni dal lancio Super Smash Bros. Ultimate è già in offerta : Trovare degli sconti interessanti per le esclusive Nintendo è da sempre molto complicato quindi non potevamo che segnalare un'offerta molto interessante dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, ultimissima esclusiva uscita su Switch pochi giorni fa, per la precisione il 7 dicembre.Aver la possibilità di sfruttare un'offerta di questo tipo a poco più di dieci giorni dall'uscita è davvero molto ghiotta. L'ultimo capitolo della serie può essere ...

Super Smash Bros. Ultimate - il fighting game per Switch non delude : ma presenta piccoli problemi con l’online : Super Smash Bros. Ultimate è l’ultimo nato nella saga picchiaduro di casa Nintendo, uno dei titoli più attesi dai proprietari della Switch sia per la vastità dei contenuti sia per la mancanza di titoli esclusivi per la console della casa giapponese. Ultimate si presenta subito con un gradito ritorno, la modalità storia, che in tanti avevano richiesto a gran voce e che Nintendo è stata lieta di ascoltare; il menù colorato e estremamente ...

Record di vendite per Super Smash Bros. Ultimate : è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console domestica di Nintendo : Con 74 personaggi giocabili, più di 100 livelli, oltre 800 brani musicali e molto altro, Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch non è solo il più grande crossover nella storia dei giochi: è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console Nintendo (i dati includono sia versioni singole e bundle vendute nei punti vendita, che versioni scaricabili dal Nintendo eShop), Superando le vendite al lancio di titoli come The Legend ...

Volevate Waluigi in Super Smash Bros. Ultimate? Ne avrete una marea a causa di uno strano glitch : Super Smash Bros. Ultimate, l'ultima fatica del maestro Masahiro Sakurai, è da poco approdato sugli scaffali di tutto il mondo macinando vendite record e gettando in una mischia furibonda tutti i giocatori. Mentre video gameplay e sessioni di gioco si moltiplicano su YouTube, qualcuno si è imbattuto in un curioso glitch di cui ha dato notizia Gamespot.Lo Youtuber Master0fHyrule ha diffuso un video in cui mostra in azione due personaggi di ...

Super Smash Bros. Ultimate : il secondo DLC potrebbe essere dedicato a Dragon Quest : L'annuncio di Joker (Persona 5) come nuovo lottatore in Super Smash Bros. Ultimate ha lasciato tutti sorpresi, la notizia era in realtà trapelata in forma di rumor una settimana prima. Ora secondo la stessa fonte che ha rivelato l'arrivo di Persona 5R su Switch sembra che il secondo DLC del brawler Nintendo sarà a tema Dragon Quest.Come riporta Gamingbolt, il personaggio in Questione sarà Erdrick (versione maschile e femminile), con il livello ...