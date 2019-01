Subito una commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo

Migranti - Conte : 'Subito una linea condivisa o l'Europa frana' : "Sui Migranti, se si continua a tergiversare senza una via condivisa, rischiamo di fare cadere l'edificio europeo". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza a Palazzo Chigi, parlando ...

C'era una volta la SM - e fu Subito pista" : Il progetto prese il via sotto la semplice sigla 'S', come Sport ma pochi anni dopo, nel 1968, con l'acquisizione di Maserati da parte del Double Chevron, la sigla cambiò in Sport Maserati: SM. ...

Trivelle - Greenpeace al governo : “Subito una norma per vietare per sempre gli airgun” : Greenpeace Italia chiede al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e al ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio “una norma che vieti per sempre l’uso degli airgun nei nostri mari. Un provvedimento necessario per la tutela dell’ecosistema marino e per fermare ogni nuova attività di estrazione offshore di idrocarburi, come già fatto dalla Francia.” “Se Di Maio e Costa sono davvero contrari alle Trivelle e, come dichiarato a ...

Ora i Sì Tav guardano al Senato. Il Pd : "Subito una mozione per sbloccare gli appalti" : L'Italia, secondo me, ha più bisogno di energia, strade, autostrade e ferrovie' spiega il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica della ...

Giampiero Galeazzi/ 'Sono stato tradito : ho Subito una grossa ingiustizia nella mia vita' - Domenica In - : Giampiero Galeazzi ripercorre a Domenica In l'ingiustizia subita da ragazzo: 'Non mi hanno portato alle Olimpiadi, resta una ferita aperta'

Tennis. Australian Open - è Subito Fognini-Munar : il giovane spagnolo primo ostacolo per Fabio : ... ma sconfitto da Anderson, e a Sydney dove l'avventura è durata poco: Fognini e Munar si sfideranno martedì notte alle ore 01.00 italiana e potrete seguire la sfida nella web cronaca Live di ...

Trump e il muro anticipati da una serie tv western anni '50 : il video diventa Subito virale : Non solo I Simpson anticipano la realtà.Se spesso ci ritroviamo a riprendere vecchie scene di Homer e famiglia che in qualche modo hanno anticipato situazioni poi effettivamente verificatesi, in questi giorni c'è un altro video che sta facendo il giro della rete ma che rimanda ancora più indietro nel tempo.prosegui la letturaTrump e il muro anticipati da una serie tv western anni '50: il video diventa subito virale pubblicato su TVBlog.it ...

Cgil : 'Dare Subito una nuova governance al Consorzio universitario' : 'Il Cupa - dicono - deve avere l'ambizione di diventare utile alla debole economia di questa provincia e accrescere la qualità di quello che si produce e aumentarne le chances di successo nei mercati ...

Salvini il 18 novembre a Rigopiano per l'anniversario della tragedia. E promette : "Subito una legge ad hoc e 10 milioni" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo.Dieci milioni per i familiari delle vittime ...

Jack Black apre su Youtube il suo canale personale ed è Subito una star : Jack Black apre su Youtube il suo canale personale e in meno di tre settimana ha già raccolto 3 milioni di utenti. Se pensate che l'interprete di film come 'School of Rock' o 'Piccoli Brividi', parli ...

Donald Trump : "C'è una crisi umanitaria al confine col Messico. Il muro serve Subito" : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, di otto minuti, in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche."L'immigrazione illegale e non controllata fa male ...

Andrea Damante si tatua una ragazza sul braccio : i fan pensano Subito a Giulia De Lellis : Il nuovo tatuaggio che Andrea Damante ha deciso di farsi sul braccio, ha scatenato mille gossip: la ragazza che il dj ha impresso sulla sua pelle poche ore fa, secondo tanti ricorda nei lineamenti la ex Giulia De Lellis. "Alive" è la scritta che il veronese ha scelto di accostare all'immagine che è comparsa l'altra sera sul suo corpo e che lui ha pubblicato nelle "Stories" di Instagram. Il tattoo di Damante è dedicato a Giulia De Lellis? Il ...

Trivelle - WWF : Subito una moratoria come in Francia e un intervento normativo : “Volere è potere, mai come nel caso delle concessioni petrolifere la politica deve dimostrare coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale e considerare la questione nel suo complesso a cominciare dalla riforma del quadro normativo“: lo scrive WWF Italia in una nota. “Precedenti, anche recenti, come lo stop nel 2016 del progetto Ombrina Mare di fronte alla Costa Teatina in Abruzzo, dimostrano che quando c’è la ...

Come la mia vita sessuale è cambiata dopo aver Subito una doppia mastectomia : Sapere se una persona è "quella giusta" è molto difficile – per questo molti di noi stilano un elenco mentale di motivi di rottura allo scopo di circoscrivere la caccia alle relazioni e agli incontri. I contenuti di questa lista, quando svelati, spesso si rivelano trascurabili e irrilevanti (ad esempio: "Io russo", "Non so cucinare", "Sono disordinata" e così via). Ma possono anche mettere fine a un rapporto – il ...