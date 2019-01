Spice Girls | le ragazze terribili tornano in tour e cercano ballerini

Le magliette delle Spice Girls avrebbero un grosso difetto di fabbrica : Le quattro ragazze inglesi, orfane di Victoria Beckham, che a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000 hanno fatto sognare e ballare un'intera generazione di teenager da un capo all'altro del mondo, ...

Spice Girls - le t-shirt per la parità di genere prodotte in una fabbrica che sfrutta le donne : Spice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ...

Spice Girls - le maglie per la «giustizia di genere» fatte da lavoratrici schiave pagate 40 centesimi l'ora : Dietro la campagna benefica per la #GenderJustice , la 'giustizia di genere', in favore dei diritti delle donne e con tanto di t-shirt firmate dalle Spice Girls , e foto postate dalle ragazze sui ...

Operaie schiave per t-shirt Spice Girls : ANSA, - LONDRA, 21 GEN - Lavoratrici schiave dietro le t-shirt firmate dalle Spice Girls per una recente campagna benefica in favore dei diritti delle donne e della "giustizia di genere" promossa in ...

Lavoratrici schiave dietro le t-shirt per la campagna sui diritti delle donne delle Spice Girls : Lavoratrici schiave dietro le t-shirt firmate dalle Spice Girls per una recente campagna benefica in favore dei diritti delle donne e della "giustizia di genere" promossa in Gran Bretagna e all'estero. È la denuncia del Guardian che rivela oggi come le magliette siano state commissionate a una fabbrica del Bangladesh dove la manodopera - femminile - sarebbe pagata la miseria dell'equivalente di 35 pence all'ora, all'incirca 40 centesimi ...

Spice Girls - con il tour in arrivo anche un film di animazione : Le Spice Girls, in occasione della loro reunion che le porterà in giro nel Regno Unito nel 2019, saranno protagoniste anche di un film di animazione. Secondo le recenti dichiarazioni del loro manager Simon Fuller, le Spice Girls sarebbero già al lavoro sulla nuova pellicola. "Quello che posso dirvi è che faremo molte cose entusiasmanti" ha aggiunto Simon Fuller su Billboard, parlando di "nuovi progetti in arrivo", che potrebbero far pensare ...

Spice Girls : di nuovo insieme e non solo per il tour - in arrivo un film d'animazione : Una pellicola attesissima dai fan del gruppo che negli anni '90 spopolava come nessun altro ed era in vetta alle classifiche di tutto il mondo. In realtà tale annuncio alla vigilia della reunion per ...

Spice Girls - in arrivo un film d'animazione sul quintetto pop : La notizia era stata ufficializzata già nel febbraio 2018: quasi 25 anni dopo la loro formazione - nel 1994 - la band simbolo del 'girl power', le Spice , si sarebbero riunite. L'accordo trovato, che ...

Spice Girls Mel B ha subito un’intervento d’urgenza : La cantante delle Spice Girls Mel B ha due costole rotte, ferite a un braccio e a una mano. E’ finita sotto i ferri d’urgenza per un intervento durato tre ore. Cosa sia successo alla cantante non è stato reso noto. E così la reunion delle Spice Girls si è realizzata in una camera d’ospedale, con le compagne venute a trovare l’amica e pronte a farsi un selfie (pure dai toni scherzosi) da postare su Instagram. Mel B ha ...

Spice Girls Mel B operata d’urgenza : La cantante Mel B ha due costole rotte, ferite a un braccio e a una mano. E’ finita sotto i ferri d’urgenza per un intervento durato tre ore. Cosa sia successo alla cantante non è stato reso noto. E così la reunion delle Spice Girls si è realizzata in una camera d’ospedale, con le compagne venute a trovare l’amica e pronte a farsi un selfie (pure dai toni scherzosi) da postare su Instagram. Mel B ha postato anche una foto ...

Mel B operata d'urgenza : con lei in ospedale le altre Spice Girls : La Spice Girl Mel B è stata operata d'urgenza per un taglio alla mano destra. Lo ha fatto sapere la stessa cantante britannica in un post su Instagram scritto da un ospedale di Londra, in cui spiega ...

Mel B operata d'urgenza - Spice Girls riunite in ospedale : Due costole rotte, ferite a un braccio e alla mano. Mel B è stata operata d'urgenza e le Spice Girls si sono riunite in ospedale per l'occasione. Ancora non è stato reso noto cosa sia successo alla ...

MEL B IN OSPEDALE - OPERATA D'URGENZA / Video - le Spice Girls al suo fianco : 'Mi hanno ricucito mano e braccio' : Mel B prima di iniziare il tour con le Spice Girls è stata urgentemente ricoverata in OSPEDALE: il motivo? Due costole rotte e una mano mozzata.

Mel B delle Spice Girls in ospedale prima del tour 2019 - per 3 ore sotto i ferri : il gruppo al suo capezzale : Mel B delle Spice Girls è ricoverata in un ospedale di Londra dopo aver subito un intervento chirurgico della durata di tre ore e tutto il gruppo si è riunito al suo capezzale per sostenerla. La cantante è finita in sala operatoria a causa di un incidente che le ha rotto due costole e la mano destra, ma che non dovrebbe aver compromesso la sua partecipazione ai concerti delle Spice previsti nel Regno Unito il prossimo giugno. Le compagne ...