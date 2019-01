Sondaggi | flessione Lega | ora è al 31 | 5% M5s e Pd guadagnano mezzo punto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Laresta ampiamente il primo partito ma la crescita registrata negli scorsi in mese, ancora in atto nelle rilevazioni che riguardano direttamente le Europee, sembra invece essersi arrestata negli orientamenti di voto degli italiani. Ilo di Swg per il TgLa7 segnala infatti un Carroccio in calo di 0,7 punti percentuali rispetto a una settimana fa: ora il partito di Matteo Salvini è stimato al 31,5%, un risultato che aveva già raggiunto a novembre scorso e dal quale, salvo qualche oscillazione, non si è più discostato. Allo stesso modo, Swg conferma anche un trend diverso in atto per il Movimento 5 stelle, dato in crescita dipercentuale al 25,7%: i pentastellati sembrano essersi stabilizzati sopra il 25% e aver arginato la perdita di voti cominciata dopo la nascita del governo Conte. Esecutivo che comunque, se si sommano le due stime, continua a mantenere la ...