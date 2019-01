Sold out al palazzetto di Canonica per ' Un ballo per l' autismo' | il ricavato ad un

Lazio - Olimpico da "Sold out" con la Juventus : Sale la febbre per Lazio-Juventus, in programma domenica sera, ore 20.30,. Si va verso un Olimpico da tutto esaurito: sarà anche la prima volta di Cristiano Ronaldo a Roma per una gara di Serie A. ...

Supercoppa - Juve-Milan è Sold out : 15.000 donne allo stadio : Tutto esaurito al King Abdullah Stadium di Gedda per la sfida tra bianconeri e rossoneri. Presenti anche il Prince Abdullahziz e Gaetano Miccichè. L'articolo Supercoppa, Juve-Milan è sold out: 15.000 donne allo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Raddoppia la data di Londra dei Maneskin dopo la pioggia di Sold out del tour europeo : info e biglietti : La seconda data di Londra dei Maneskin arriva dopo il sold out del primo concerto e a seguito dei numerosi sold out che hanno confermato il grande successo europeo del gruppo di Damiano David, fresco di doppio disco di platino per Il ballo della vita. La tournée continentale si arricchisce quindi di una nuova data che si terrà all'Oslo di Londra il 24 febbraio prossimo, a due giorni dalla prima che ha già fatto registrare il sold out. ...

Sold out al Mancinelli per l'omaggio a De André degli Hotel Supramonte : Brani più noti e perle per intenditori vengono reinterpretati dagli affiatati musicisti della band, uniti nel dare corpo a concerti - organizzati in collaborazione con AR Spettacoli di Alessandro ...

La ''collana del dissenso'' di Ruth Bader Ginsburg torna in vendita per raccogliere fondi contro Trump. Ed è già Sold out : Inserita nel 2009 da Forbes nella lista delle donne più potenti del mondo, è una delle sole quattro donne che abbiano mai fatto parte della Corte Suprema americana. Secondo quanto lei stessa racconta ...

Ostuni : Ghironda winter - 'scommessa vinta' Assessore : grande partecipazione e Sold out nelle strutture : ... che hanno fatto registrare il sold out anche grazie a spettacoli di grande richiamo capaci di intercettare numerose presenze turistiche. Il successo conferma la bontà delle scelte, ancora una volta ...

Anastasio fa Sold out in tutta Italia. Aggiunte due date a "La fine del mondo tour" : Il rapper e vincitore di X-Factor Anastasio ha annunciato le date del suo tour, La fine del mondo tour 2019, e non potrebbe andargli meglio. In ben 9 delle date previste sono già finiti i biglietti. La direzione, quindi, ha deciso di ampliare gli appuntamenti previsti. Sono stati aggiunti nuovi appuntamenti a Firenze (il 23 aprile al Viper Theatre) e a Bologna (il 25 marzo, all'Estragon), dove le date già fissate sono andate subito ...

Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo la pioggia di Sold out : info e biglietti in prevendita : Sono aperti Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo il successo di vendite delle prime date. Il nuovo anno è iniziato con altri sold out, con l'esaurimento dei biglietti per i live di Firenze, Bologna e per le doppie date di Milano e Roma. Il 2019 si avvia quindi con le nuove date di Bologna, per la seconda data del 25 marzo, quindi Firenze il 23 aprile e la data zero di Trezzo sull'Adda del 20 marzo. I biglietti sono in prevendita ...

Turismo natalizio : a Trento martedì giornata record - Muse Sold out e pienone : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Parla Caterina Moser: «Mattarella mi ha colpito, ...

Anastasio raddoppia le date - Sold out Milano e Roma : Al via dal 22 marzo il tour del rapper vincitore dell'ultima edizione di "X Factor". Biglietti polverizzati in pochi minuti

X Factor 2018 - Anastasio da record : biglietti Sold out - raddoppiate le date di Roma e Milano : Cresce l'attesa per la prima tournèe di Anastasio ' La fine del mondo tour 2019 ': in pochi minuti polverizzati in prevendita i biglietti per i concerti di Milano, Torino, Roma, Brescia e Livorno . A ...

Sindacato dei sogni - anteprima già 'Sold out' : Sono già sold out da settimane le due date di anteprima del tour programmate dai Tre allegri ragazzi morti all'Astro Club di Fontanafredda durante le vacanze natalizie , giovedì 27 e venerdì 28, per ...

Volley – L’Azimut Modena manda al tappeto Verona davanti ad un PalaPanini Soldout [GALLERY] : L’Azimut Leo Shoes Modena vince una grande gara contro Verona nell’ennesimo soldout del PalaPanini Un PalaPanini per l’ennesima volta sold-out con 5mila presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Verona di Nikola Grbic in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Kaliberda e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il ...

Antonello Venditti - doppio Sold out a Roma per 'Sotto il segno dei pesci' : il tour riprende a marzo - in attesa del nuovo album - : Questo il calendario completo - i biglietti sono disponibili su TicketOne : 2 marzo - Casalecchio di Reno , Bologna, , Unipol Arena 8 marzo - Roma, Palazzo dello Sport 16 marzo - Napoli, ...