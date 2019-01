Smog : Legambiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia (2) : (AdnKronos) - "E’ doverosa - continua Passi - la limitazione della circolazione dei mezzi più inquinanti prevista fino al 31 marzo: per altro dovrebbe scattare nuovamente anche il blocco degli euro 4 visto che dal 29 dicembre per 4 giorni consecutivi il Pm10 ha superato il limite di legge. Ma per ba

Smog Lombardia - Legambiente : per 5 giorni livelli oltre i limiti di legge : “Per 5 giorni consecutivi la qualità dell’aria nelle province di Milano, Pavia e Cremona è stata pessima, con picchi molto al di sopra dei limiti di legge di 50 µg/m³“: lo denuncia Legambiente Lombardia. “Anno nuovo, situazione vecchia – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Le istituzioni sembrano non prendere seriamente l’emergenza Smog e restano alla finestra ad attendere ...

Smog - Legambiente : a Venezia nel 2018 ben 63 giorni oltre i limiti : Legambiente Padova rende noto che Venezia è la città che nel corso del 2018 ha fatto registrare più giorni con sforamenti dei limiti di polveri Pm10, con 63 superamenti rispetto ai 35 previsti dalla legge. Seguono Padova, con 60 giorni, quindi Treviso con 53, Rovigo con 49, Vicenza con 46, Verona con 44, Belluno con 4. Inoltre, Legambiente Padova, per la città euganea, segnala 70 giorni di sforamento dei limiti per quanto riguarda l’ozono, ...

Smog : Legambiente - Padova ad oggi quarta città più inquinata d'Italia : Padova, 14 nov. (AdnKronos) - Sono già 11 le città già fuorilegge per aver superato il limite di 35 giorni all’anno con concentrazioni medie di PM10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo, a partire da Lodi con 57 giorni, seguita da Torino con 56, Milano con 47 e poi Padova con 44. Nonostante le piog

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Anche quest'anno per i polmoni dei lombardi non c'è stata soluzione di continuità tra l'inquinamento estivo da ozono e quello invernale" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "La consapevolezza dei cittadini e la partecipazione delle comunità, che sono alla b