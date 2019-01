Slittino | Mondiali 2019 | i favoriti del singolo maschile Wolfgang Kindl vuol

oasport

: #Slittino | Italia presente con 10 atleti ai Mondiali di #Winterberg - sportface2016 : #Slittino | Italia presente con 10 atleti ai Mondiali di #Winterberg - zazoomnews : Slittino Mondiali Winterberg 2019: dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento più importante de… - OA_Sport : #Slittino, Mondiali #Winterberg 2019: dieci azzurri convocati per la rassegna iridata in programma tra il 25 e il 2… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Tutto pronto per la gara più importante dell’anno: si disputano a Winterberg, in terra tedesca, iper quanto riguarda loartificiale. Ovviamente la prova più attesa ed equilibrata è quella del: ci si attende un grandissimo spettacolo. Andiamo a scoprire tutti iper la gara che si svolgerà domenica mattina.L’uomo più atteso è l’austriaco: due anni fa in quel di Igls, in casa, riuscì addirittura a far doppietta conquistando oro nella sprint e oro nella prova classica, può vantare anche due bronzi tra 2015 e 2016, dunque è da tre edizioni consecutive che non scende sul podio. Un leggero calo per lui nelle ultime gare di Coppa, ma siamo convinti che abbia preparato al meglio l’appuntamento. In casa Austria ci saranno da seguire anche David Gleirscher, la sorpresa di PyeognChang, campione olimpico in ...