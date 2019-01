Silvio Berlusconi candidato alle Europee | c' è chi chiede al Cavaliere di ripensarci

Silvio Berlusconi e Romano Prodi - l'impensabile asse per far fuori Matteo Salvini : Sono stati nemici per vent'anni, per tutta la Seconda Repubblica. Uno alla guida del centrodestra, dei liberali, l'altro a capo del centrosinistra, dei progressisti. Ma ora i due , ex, nemici Silvio ...

Adrian - quanto è costato Adriano Celentano a Pier Silvio Berlusconi per tre soli minuti sul palco : Tre minuti sul palco: Adriano Celentano ha riassunto l'attesa di Adrian in soli 270 secondi e pochissime parole. L'attesa spasmodica montata negli ultimi giorni, con le voci del panico a Mediaset per la fuga di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, star annunciate della parte live da Verona, si è così sc

Che tempo che fa - fucilata di Luciana Littizzetto a Silvio Berlusconi : come gli dà del vecchio : A Che tempo che fa era il momento del monologo di Luciana Littizzetto. Nello studio di Fabio Fazio, la domenica sera su Rai 1, così come è ormai "prassi" la comica commenta in modo sarcastico e pungente alcune fotografie che raccontano la settimana. Una di queste ritraeva Silvio Berlusconi nel corso

Silvio Berlusconi - gelo in Forza Italia : "Si ricandida - ma avete visto i sondaggi?". Disastro senza precedenti : gelo per la candidatura di Silvio Berlusconi, anche dentro Forza Italia. L'agenzia AdnKronos riporta la reazione, poco entusiasta, nella chat dei parlamentari azzurri all'indomani dell'annuncio del grande capo, che sarà in prima fila alle elezioni europee di maggio. A raffreddare (anzi raggelare) le

La nuova - tristissima - battuta sessista di Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi, in Sardegna per una iniziativa elettorale, si lascia andare a una nuova battuta sulla sua vita sessuale, tra le risatine piuttosto forzate dei presenti. Il siparietto arriva pochi giorni dopo l'annuncio di una nuova discesa in campo, che si concretizzerà con la partecipazione come capolista alle prossime elezioni europee.Continua a leggere

Silvio Berlusconi 'come Gianfranco Fini. Vi ricordate Napolitano?'. Cav verso una fine oscena : profezia nera : Il triste tramonto di Silvio Berlusconi : 'È finito come Gianfranco Fini , Forza Italia è una specie di Futuro e Libertà '. La provocazione ma non troppo è di Pietrangelo Buttafuoco , che sul Fatto ...

Vittorio Feltri : Silvio Berlusconi bollito - se non muove un dito il suo ritorno non ha senso : Berlusconi non demorde e torna in campo un'altra volta, candidandosi per le europee previste per maggio. Contento lui, contenti tutti. Ma viene spontaneo chiedersi chi glielo faccia fare. Più che invincibile, forse l'uomo si sente immortale e gli auguriamo di esserlo. Egli però non ci impedisca di s

Bruno Vespa : "Se Silvio Berlusconi fa il miracolo allora Matteo Salvini..." : Mentre Matteo Salvini cercherà "di portare a casa con il vecchio centrodestra la vittoria elettorale in Abruzzo e in Sardegna (10 febbraio) aspettando le Europee del 26 maggio per regolare i conti", Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi. Il Cavaliere, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su il

Silvio Berlusconi - retroscena tragico : "Non c'è più niente da fare". Quando ha capito che Salvini... : "Con quello lì non c'è più niente da fare". La delusione di Silvio Berlusconi riassunta in un virgolettato di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. "Quello lì" è ovviamente Matteo Salvini, su cui il Cavaliere puntata per tornare al governo nel giro di qualche settimana. Tutto saltato, subito

Silvio Berlusconi - nuovo tradimento : il big che lascia Forza Italia. "Fa un partito suo - oggi sarebbe al 6%" : Prima lo scippo, poi lo strappo. Giovanni Toti, secondo un retroscena del Fatto quotidiano, sarebbe sempre più lontano da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Tanto da ipotizzare una fuga dal partito per fondare un proprio movimento. "Un sondaggio commissionato da lui medesimo dà un nuovo soggetto p