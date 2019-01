Sette think tank italiani si consorziano in Europea | per accompagnare il

huffingtonpost

(Di martedì 22 gennaio 2019) Fare sinergia in un paese che non ama le sinergie attraverso un progetto inclusivo che coinvolgedei principali istituti di ricerca,ed entiimpegnati sui temi europei: Iai, Ispi, Centro Studi sul Federalismo, Cespi, Ecfr Italia, Villa Vigoni e Formiche. Questa la mission di "", una piattaforma online (www.info.eu) che con schede di approfondimento, video-interviste e commenti sulle vicende d'attualità si pone l'obiettivo di fornire informazione puntuale e indipendente sulle istituzioni e le politiche dell'Unionee sui rapporti tra l'Italia e l'Europa, accompagnando il dibattito pubblico verso le elezioni europee di maggio 2019.vuole coinvolgere giovani ricercatori e cittadini interessati ai temi europei, ma anche un ampio gruppo di personalità esperte in Italia e all'estero, con la porta aperta alla partecipazione ...