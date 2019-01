Serie C | decisa protesta dei calciatori del Pro Piacenza

calcioweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Ildel Pro– da mesi senza stipendio – hanno proclamato lo sciopero per la giornata di domani, in occasione della partita in casa della Pistoiese per la 22/a giornata del campionato diC, girone A. “A oggi – sapere l’Aic – la societa’ non ha ancora corrisposto le retribuzioni dovute aisin dallo scorso settembre, confermando l’assenza di certezze sul proseguimento regolare dell’attivita’ sportiva e neppure adempiuto a sostituire la fideiussione depositata per l’iscrizione al campionato. Inoltre – prosegue la nota – la societa’ sta cercando di sostituire i lavoratori in stato di agitazione con i tesserati del settore giovanile, in assenza di coperture previdenziali e in aperta condotta antisindacale, dimostrando totale disinteresse verso le norme federali e la ...