Se la strada potesse parlare | l’amore ai tempi del razzismo | il nuovo film del regista di

(Di martedì 22 gennaio 2019) Se Beale Street… racconterebbe ilistituzionalizzato negli Stati Uniti d’America. Barry Jenkins al terzo lungometraggio, con un secondo da Oscar (Moonlight, 2016, quello della busta scambiata con La La Land), adatta in immagini il libro omonimo del 1974 di un grandissimo scrittore, poco conosciuto in Italia, come James Baldwin.Harlem, primi anni settanta, Fonny (Stephan James) e Tish (Kiki Layne) sono giovani, innamorati e afroamericani. Fonny è uno scultore aitante un po’ bohemien, Tish un groviglio di innocenza e bellezza da lasciare senza fiato. Cresciuti insieme, famiglie litigiosette tra loro ma vicine, i due sognano un futuro di normalità e libertà. L’appartamento che nessuno vuole affittargli perché neri, il lavoro di lei come commessa in una profumeria dei grandi magazzini, le storie di ordinaria violenza subite dai ragazzi della ...