Scuola | maestri e professori non potranno cambiare scuola per 5 anni

Scuola - per maestri e prof niente cambio di sede per 5 anni una volta assunti : maestri e professori, una volta di ruolo, non potranno cambiare Scuola per i primi cinque anni. Un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni estende 'al personale docente ed educativo di ogni ...

Scuola in ospedale - così 740 maestri in camice bianco aiutano a garantire la continuità didattica a bambini e ragazzi : Sono 740 i maestri con il camice bianco che ogni giorno nell’anno scolastico 2017/2018 hanno permesso a oltre settantamila studenti di continuare le lezioni anche se ammalati. Sono i numeri dell’esercito della Scuola in ospedale: 200 sezioni, 18 scuole polo capitanate da Tiziana Catenazzo, dirigente dell’istituto comprensivo Pejron di Torino, capofila nazionale di un progetto che al ministero definiscono “un modello di eccellenza”. Lo scorso ...