Sci : il Veneto si candida per i Campionati Protezione Civile 2020 (2) : (AdnKronos) - “Tra le varie opzioni logistiche – spiega Bottacin - abbiamo pensato di coinvolgere i territori di Comelico Superiore, con Padola in testa, e di Auronzo di Cadore, con i suoi impianti e quelli di Misurina, oltre che per la magnifica cornice montana anche perché hanno le caratteristiche

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinaScita montagna (4) : (AdnKronos) - Ringraziando il Presidente Roberto Ciambetti, tutti i gruppi e i consiglieri della maggioranza, ma anche quelli dell’opposizione, definita “sempre propositiva”, Zaia ha posto l’accento sulla “straordinaria produttività” del Consiglio Regionale e sulla concretezza del lavoro di tutti gl

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinaScita montagna (3) : (AdnKronos) - Ottimismo e convinzione, da parte del Governatore del Veneto, anche sulla partita delle opere pubbliche: “La Superstrada Pedemontana – ha detto – è già realizzata per il 56% e, quando sarà terminata, cambierà l’intero modo di pensare la mobilità del Veneto, con un impatto positivo su u

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinaScita montagna (2) : (AdnKronos) - “Il 2018 – ha aggiunto Zaia – si è concluso con la tragedia dei danni del maltempo, che abbiamo già quantificato in un miliardo 769 milioni di euro, ma l’anno che sta per arrivare dovrà essere quello della rinascita della nostra montagna. In questa partita il Governo c’è, e i finanziam

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinaScita montagna : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - “Il 2019 sarà l’anno dell’Autonomia, delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, del grande lavoro per la rinascita della montagna travolta dal tornado di fine ottobre, del rilancio della candidatura delle Colline del Prosecco a Patrimonio Universale dell’Unesco, de

Veneto - l’assessore regionale Donazzan laScia Forza Italia : il partito di Berlusconi in giunta non esiste più : Dove trovate un partito che ha vinto le elezioni regionali, ma a distanza di tre anni non ha neppure un assessore? In Veneto. O un partito il cui capogruppo da due anni non ha rinnovato la tessera? Accade anche questo in Veneto dove, con la complicità dello strapotere della Lega e del governatore Luca Zaia, ciò che rimane di Forza Italia rasenta il nulla. Almeno come rappresentatività politica. L’assessore all’Istruzione e al Lavoro ...

Neve : aperta la stagione Sciistica di Dolomiti Superski in Veneto e Trentino-Alto Adige : Aperti nel fine settimana oltre 70 impianti e quasi 150 km di piste in 9 delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski, in Veneto e Trentino-Alto Adige: tante le novità, come impianti e piste nuove, attrazioni in quota e il nuovo sistema di rewarding per chi va alla scoperta del più grande comprensorio sciistico d’Italia. Disponibili 72 impianti aperti con 149 km di piste in 9 zone sciistiche delle Dolomiti. Si scia dal 30 novembre nelle ...

Veneto : Unioncamere - la creScita industriale continua nell'incertezza (3) : (AdnKronos) - Perde intensità il traino dell’industria regionale a causa delle incertezze economiche e politiche. A confermare il clima di indeterminatezza ci sono gli indicatori congiunturali dell’industria veneta con 10 addetti e più. Nel terzo trimestre 2018 la produzione industriale ha registrat

Veneto : Unioncamere - la creScita industriale continua nell'incertezza (2) : (AdnKronos) - "I dati del terzo trimestre del 2018 disegnano un quadro di incertezza per l’attività economica ma sono comunque positivi, anche se non come ce li attendevamo. Purtroppo il contesto nazionale e l’instabilità politica non hanno agevolato e si è verificata una caduta oltre le attese dell

Veneto : Unioncamere - la creScita industriale continua nell'incertezza : Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Dopo il consolidamento registrato nel 2017, l’anno in corso dovrebbe segnare un aumento regionale del Pil del +1,3% (+1,1% a livello nazionale). I risultati che emergono dall’analisi del settore manifatturiero Veneto delineano un quadro congiunturale ancora positivo a

Turismo : in Veneto apre la stagione Sciistica invernale (3) : (AdnKronos) - 17 imprese, 80 impianti, 60 milioni di euro di fatturato, 1.000 dipendenti: sono questi i numeri del settore Veneto degli impianti di risalita resi noti dal presidente regionale di ANEF Minella, il quale ha quantificato in 2 milioni di euro l’entità dei danni subiti dagli impianti. “Ma

Turismo : in Veneto apre la stagione Sciistica invernale (4) : (AdnKronos) - Infine, Giuliano Vantaggi e Piero Rosa Salva hanno presentato il progetto, finanziato con fondi comunitari del POR FESR, “VeneziaDolomiti”, la cui finalità è quella di offrire pacchetti turistici per favorire la visita e l’esplorazione di due siti Unesco, la città di Venezia e le Dolom

Turismo : in Veneto apre la stagione Sciistica invernale (2) : (AdnKronos) - “Questo evento calamitoso lascia uno strascico di danni e problemi che oggi siamo riusciti a tamponare – ha sottolineato Caner –, ma la cui reale entità sarà possibile valutare solo nei prossimi mesi. Questa, però, non dovrà essere una ripartenza qualsiasi, deve diventare l’occasione p

Turismo : in Veneto apre la stagione Sciistica invernale : Venezia, 27 nov. (AdnKronos) - Si parte venerdì prossimo 30 novembre con gli impianti del Faloria a Cortina a fare da apripista: le Dolomiti si presentano al cancelletto di partenza della stagione invernale 2018/2019 in ottima forma e, clima e neve permettendo, già dal sabato dell’Immacolata, l’8 di