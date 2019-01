Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey a 90, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della discesa libera in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey ...

Sci alpino - Coppa Europa Zinal 2019 : nel gigante Ylva Staalnacke beffa Roberta Melesi - quarta Valentina Cillara Rossi : La svedese Ylva Staalnacke ha vinto il secondo gigante di Zinal, Svizzera, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Dopo aver chiuso al comando la prima manche la scandinava si è ripetuta anche nella seconda, concludendo con il tempo complessivo di 2:19.45. Secondo posto per la nostra Roberta Melesi a 23 centesimi che, dopo il primo podio conquistato nella giornata di ieri, si è confermata raggiungendo la piazza d’onore. Chiude in ...

Sport Invernali - il programma settimanale delle gare : Sci alpino tra Kitzbuehel e Garmisch : Le gare settimanali: sci alpino fra Kitzbuehel e Garmisch, biathlon ad Anterselva, snowboard/freestyle a Seiseralm e slittino naturale a Deutchnofen Il programma di gare per questa settimana, tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno i prossimi sette giorni di Sport Invernali: SCI alpino Lun. 21/01 – Coppa Europa – DH maschile Kitzbuehel (Aut) Lun. 21/01 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) Mar. 22/01 ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 : la Streif ai raggi X. La pista regina che rende immortali : La Streif. Basta solamente il nome per capire di cosa stiamo parlando: la pista da Discesa libera più bella, iconica, affascinante e dura di tutto il Circo Bianco. Su questi pendii si è scritta la storia dello sci alpino. Qui hanno vinto solo i migliori, i più coraggiosi, i “Re della Discesa libera”. E chi ci riesce viene immortalato con il proprio nome sulle cabine della funivia, per rimanere immortale nei secoli. Kitzbuhel è pronta ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : argento per Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal nello slalom gigante maschile : Sono scattati ieri a Kraniska Gora, in Slovenia, i Mondiali di sci alpino paralimpico, che saranno ospitati anche da Stella Nevea, in Italia, dove si svolgeranno le gare delle discipline veloci. Nella giornata di ieri infatti è stato disputato lo slalom gigante maschile, che ha visto salire sul podio una coppia azzurra nel vision imparied. Si tratta ovviamente di Giacomo Bertagnolli e della guida Fabrizio Casal, che hanno conquistato la medaglia ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per Garmisch. Torna Sofia Goggia! : C’è anche Sofia Goggia tra le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà nel fine settimana a Garmisch-Partenkirchen. La campionessa olimpica di discesa libera si era infortunata tre mesi fa nel corso di un allenamento di gigante a Hintertux, procurandosi la frattura del malleolo-peroneale. Dopo un lento e faticoso recupero, con tanto di sensazioni negative una volta calzati per la prima volta ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi verrà operato mercoledì 23 gennaio. Stagione finita per l’azzurro : La vita a volte sa essere spietata e crudele. Emanuele Buzzi aveva appena disputato la miglior gara della carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: un sesto posto nella mitica discesa di Wengen che sembrava presagire ad un decollo definitivo tra i grandi della specialità. Neanche il tempo di assaporare la gioia del momento ed ecco il patatrac: il sappadino è scivolato e, nell’impatto contro le protezioni all’arrivo, si è ...

Sci alpino - intervento chirurgico per Buzzi il prossimo 23 gennaio : le ultime : Buzzi operato mercoledì 23 gennaio a Milano, confermati dalla Fis lo slalom maschile di Schladming e i Mondiali di Are Emanuele Buzzi sarà operato mercoledì 23 gennaio presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori della Commissione Medica Fisi per la riduzione della frattura al piatto tibiale della gamba destra, che lo sfortunato velocista sappadino si è procurato dopo avere tagliato il traguardo della discesa di Wengen conclusa al ...

Sci alpino - Roberta Melesi al primo podio in Coppa Europa : l’austriaca Gritsch vince il gigante di Zinal : Melesi al primo podio in Coppa Europa: è terza nel gigante femminile di Zinal, quinta Bertani. vince l’austriaca Gritsch Il gigante femminile di Zinal regala il primo podio della carriera a Roberta Melesi. La lecchese delle Fiamme Oro si è classificata al terzo posto nella gara vinta dall’austriaca Franziska Gritsch con il tempo di 2’21″10 davanti alla svedese Ylva Staalnacke di 68 centesimi, mentre Melesi ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia si allena a Passo San Pellegrino : si avvicina il ‘nuovo’ debutto a Garmisch : Goggia prepara a Passo San Pellegrino il rientro di Garmisch. Le convocate per la tappa tedesca, prima chiamata per Elena Dolmen Continuano i passi di avvicinamento di Sofia Goggia verso il rientro agonistico. La campionessa olimpica di discesa femminile ha fatto da apripista oggi ad un supergigante Fis maschile disputato sull’Olympia delle Tofane di Cortina, successivamente si è trasferita a Passo San Pellegrino, dove martedì 22 e ...