ilfattoquotidiano

: Problemi con la sanità? Segnalalo al ministro Giulia Grillo - DalilaNesci : Problemi con la sanità? Segnalalo al ministro Giulia Grillo - teleischia : È stato revocato lo sciopero dei medici in programma il prossimo 25 gennaio. La decisione arriva dopo un incontro p… - MPenikas : FQ: Sanità, la Grillo apre al regionalismo differenziato. Ma così sarà il Far West -

(Di martedì 22 gennaio 2019) L’altro giorno si sono riunite tutte le federazioni degli ordini professionali dellaper un totale di un milione e mezzo di operatori, per dire “no” al, mentre, nello stesso giorno, a dire inspiegabilmente “sì”, spiazzando tutti, sarebbe stata proprio la ministra della Salute GiuliaMa come? Il M5S in tutti i suoi programmi ha sempre difeso l’unità e l’integrità del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Si è per caso convertito per ragioni di governabilità alla linea secessionista del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna? Spero di no, perché sefosse sarebbe un autentico tradimento che deluderebbe tutti coloro che hanno votato M5S per difendere il Ssn universale e solidale, per dare al Sud gli stessi diritti del Nord, per mettere fine alle politiche controriformatrici del Pd. Dare luogo alper la...