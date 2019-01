San Benedetto | picchia la madre e si barrica in casa Forze dell' ordine e 118

Giallo a San Benedetto del Tronto : passante trova resti umani in spiaggia : Un piede in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una scarpa: nella stessa zona due mesi fa era stato rinvenuto il corpo di una donna senza gli arti.Continua a leggere

San Benedetto del Tronto - trovati resti umani sulla spiaggia : Nuovo ritrovamento di resti umani sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Alcuni passanti hanno notato una scarpa con all'interno i resti di un piede. Il fatto potrebbe essere collegato al ...

San Benedetto del Tronto - corsi di yoga : tanti gli iscritti : Si stima che nel mondo siano duecento milioni di uomini e donne a praticarlo, di cui trentasette milioni soltanto negli Stati Uniti. Si tratta di una disciplina orientale diventata ormai molto più di ...

La Ciip chiude l'acqua. Interessate anche zone di San Benedetto - Grottammare e Monteprandone : ASCOLI PICENO Da lunedì la Ciip ha deciso di mettere in atto una serie di misure per ridurre il consumo dell'acqua a causa dell'emergenza idrica per le scarse precipitazioni dei mesi precedenti e dopo ...

A passeggio al centro di San Benedetto del Tronto - Daino catturato e portato ad Oasi di Tortoreto : Teramo - Lieto fine per il giovane Daino che nei giorni scorsi aveva girovagato per il centro abitato di San Benedetto del Tronto, fino ad arrivare sulla passeggiata del molo sud. Dopo il recupero da parte dei carabinieri forestali, è stato ospitato temporaneamente in un box per cavalli della "Asd Ippica delle Palme". I giorni successivi sono serviti a far recuperare all'animale la tranquillità e per individuare una ...

San Benedetto del Tronto - accoltella la madre e fugge : la donna grave - il 28enne arrestato : La donna di 52 anni è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente in ospedale dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico d'emergenza e dichiarata fuori pericolo. Ad allertare soccorsi e carabinieri è stato un vicino di casa dei due ma all'arrivo dei militari il giovane era irreperibile ed è stato arrestato poche ore dopo in strada.Continua a leggere

I Tiromancino con il 'Fino a qui Tour' partono il 19 gennaio da San Benedetto - a luglio approdano a Roma : Parte ufficialmente il 21 gennaio dal teatro Verdi di Firenze , in realtà il 19 con la data zero dal Pala Riviera di San Benedetto del Tronto, il 'Fino a qui Tour' , il tour teatrale dei TiRomancino ...

Maltempo - San Benedetto : domani mezzi spargisale in azione : In vista del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha convocato nel pomeriggio il tavolo di coordinamento per definire le misure da prendere. Vi hanno partecipato i rappresentanti di Ams, Picenambiente, Ciip, funzionari dei settori Lavori pubblici e Polizia Municipale, corpo volontari di Protezione civile. domani verrà svolto un servizio di spargimento sale, con particolare attenzione per ...

Il 2019 inizia con blackout a San Benedetto e a Grottammare. In chiesa costretti a dire messa con le candele : SAN Benedetto DEL TRONTO Il 2019 inizia con un nuovo malfunzionamento della pubblica illuminazione. I blackout, questa volta, hanno interessato sia San Benedetto che Grottammare. A San Benedetto i ...

San Benedetto - vola con l'auto nella scarpata. Lo soccorrono dei passanti che lo sentono chiedere aiuto : SAN Benedetto DEL TRONTO E' riuscito a chiedere aiuto e a farsi sentire dopo un volo di almeno dieci metri. E' la disavventura capitata, nel pomeriggio di oggi, ad un trentacinquenne acquavivano poi ...

San Benedetto del Tronto - Teatro Concordia gremito per ''La Bohéme'' di Puccini : ... cosa che dovrebbe incoraggiare i promotori nel proseguire in iniziative come questa che hanno come obiettivo primario il consentire un iniziale approccio al mondo della lirica.

San Benedetto del Tronto - torneo di bocce per atleti con abilità diverse : ... favorire lo sviluppo, la crescita personale e l'autostima, attraverso lo sport di cui sono appassionati e che praticano con allenamenti programmati. Sarà anche una occasione per i soci della ...

San Benedetto del Tronto - per l'ultimo dell'anno festa in piazza con i Gemelli Diversi : Saranno i Gemelli Diversi i protagonisti del concerto di Capodanno a San Benedetto del Tronto. L'evento si svolgerà la sera di San Silvestro, lunedì 31 dicembre, nell'area compresa tra piazza Giorgini e Viale Buozzi. Per la scelta degli artisti incaricati di animare l'ultimo giorno dell'anno erano stati fatti anche i nomi di Pupo, Elodie, dello staff di Radio Dimensione Suono, ma alla fine la scelta è caduta sul gruppo pop rap formato da Thema e ...

