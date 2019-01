Samsung Galaxy S10 | le prime foto Le immagini delle tre versioni E | standard e Plus

Rinnovato fuori tutto nel volantino Unieuro : sconto su Huawei Mate 20 - Samsung Galaxy S9 Plus e iPhone 6S : Il volantino Unieuro si rinnova con un nuovo fuori tutto, sempre nella sue Winter Edition. Le promozioni servite su un piatto d'argento partiranno questo venerdì 25 gennaio e termineranno il prossimo 15 febbraio. Per chi è in cerca di uno smartphone si tratterà dunque dell'occasione ideale per un acquisto utile per San Valentino magari: i device (in particolare) su cui vale la pena porre la propria attenzione sono il Huawei Mate 20, il Samsung ...

Samsung Galaxy A20 (SM-A205FN) avrebbe appena fatto capolino su Geekbench con SoC Exynos 7885, 3 GB di RAM e Android 9 Pie: ecco tutto quello che sappiamo sul presunto entry-level della nuova gamma.

A dir poco futuristico il Samsung Galaxy S11 : probabile aspetto rivoluzionato rispetto all’S10 : Mancano pochissime settimane alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S10, i top di gamma coreani chiamati a fare la voce grossa durante il 2019 in termini di vendite, ma oggi 22 gennaio c'è già qualcuno che parla con insistenza del Samsung Galaxy S11 in arrivo sul mercato nel 2020 e probabilmente concepito come device di rottura rispetto al passato. Dopo aver analizzato in mattinata tutte le ultime notizie relative ai possibili ...

Samsung Galaxy S10 : tutti i dettagli su modelli - prezzi e data di lancio : Ci siamo. Dovrebbe mancare poco meno di un mese alla presentazione di quello che possiamo considerare uno degli smartphone più attesi di questo inizio 2019. Parliamo di Galaxy S10, la nuova gamma di smartphone top di gamma targata Samsung la cui presentazione dovrebbe avvenire qualche giorno prima del MWC 2019, durante una conferenza dedicata con l’obiettivo di catalizzare l’attenzione del pubblico. Tantissime le indiscrezioni ...

Samsung Galaxy S10 : prezzo e uscita in Italia - ecco le versioni ufficiali : Samsung Galaxy S10: prezzo e uscita in Italia, ecco le versioni ufficiali Il nuovo top di gamma Samsung il Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio nel corso di un evento organizzato dalla casa sudcoreana a San Francisco. Per l’arrivo sul mercato, invece, bisognerà aspettare almeno la prima settimana di marzo. Nel frattempo, continuano a trapelare delle indiscrezioni sul prezzo del nuovo attesissimo smartphone. Samsung Galaxy S10: tre ...

Ecco le prime immagini dei Samsung Galaxy S10 : Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe arrivare in tre versioni: S10 E (il più economico, in linea con le offerte “Lite” di altri produttori), S10 ed S10+. Le immagini sono state pubblicate su Twitter da Evan Blass, esperto in spifferi tecnologici e fonte molto attendibile. Le ultime conferme Dall'immagine (un'elaborazione grafica e non una foto degli smartphone) si possono scorgere alcune caratteristiche che confermano le indiscrezioni delle scorse ...

Giova poco alla batteria del Samsung Galaxy S7 la patch di gennaio : alcuni dettagli : Sono trascorsi ormai cinque giorni dal rilascio del nuovo aggiornamento di gennaio per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7. Con grande anticipo rispetto agli standard del produttore coreano, infatti, anche il pubblico italiano ha avuto modo di fare questo step, al punto che in queste ore ho cercato di raccogliere una serie di feedback per comprendere il reale impatto che il firmware ha avuto sullo smartphone. Proviamo dunque a fare ...

I prossimi Samsung Galaxy S10 potrebbero disporre di un display secondario trasparente e di una particolare ottimizzazione dei giochi basata sull'Intelligenza Artificiale.

Le funzioni della fotocamera di Samsung Galaxy S10 sarebbero state migliorate d Samsung su esplicita richiesta di Lee Jae-yong, probabile CEO dopo il padre.

Samsung Galaxy M10 costa poco ma guada che caratteristiche e che prezzo : Samsung Galaxy M10 costa poco scopri quando lo presentano, il prezzo imbattibile di vendita e tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone Android

Oggi è stata pubblicata la Prima classifica DxOMark Selfie che vede primeggiare, a parità di punteggio complessivo, Google Pixel 3 e Samsung Galaxy Note 9.

Prezzo per l’Italia di Samsung Galaxy S10 - S10 Lite e S10 Plus : Il 20 febbraio sarà il giorno dei Samsung Galaxy S10, S10 Lite e S10 Plus, di cui ormai sappiamo pressoché tutto relativamente alle rispettive schede tecniche. L'informazione che ci manca è un'altra, ovvero quella legata ai prezzi delle varie varianti che comporranno il quadro del prossimo top di gamma asiatico. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'tuttoandroid.net', il modello classico (schermo da 6.1 pollici), disponibile nelle ...

Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del produttore, dovrebbe arrivare anche in Italia verso la fine del mese di marzo a un prezzo decisamente alto.