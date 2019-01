Rugby | Sergio Parisse | “Sarà l’ultimo Sei Nazioni Sarà molto dura per l’Italia”

oasport

(Di martedì 22 gennaio 2019) Trentacinque anni, ancora tanta voglia di far bene, ma a tutto c’è un limite: il prossimo, che inizierà il 9 febbraio in casa all’Olimpico con il Galles,probabilmente l’ultimo Seiper quanto riguarda il capitano della Nazionale italiana di. L’azzurro si è raccontato ieri in un’intervista al Corriere dello Sport.“Vengo da un 2018 che vorrei dimenticare in fretta, giocando una grande stagione. Nel Seie poi in Coppa del Mondo. Ho voglia, energia, motivazioni, mi sento mentalmente forte. Sono alla fine della mia carriera: una ragione in più per dare il massimo e onorare questa maglia”.L’obiettivo è quello di essere al top a livello fisico: “Dopo il problema al polpaccio di novembre, la ripresa è stata progressiva. Tornare al club, rinunciando alla Nazionale, è stata una scelta ...