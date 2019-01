Rugby – Nuovo fischietto italiano in Guinness PRO14 | fa il suo esordio Andrea Piardi

Rugby – Nuovo acquisto per la Benetton : in biancoverde arriva Toa Halafihi : Nuovo acquisto per Benetton Rugby: dal Taranaki arriva il neozelandese Toa Halafihi Benetton Rugby è lieto di ufficializzare l’arrivo in biancoverde di Toa Halafihi, numero 8 proveniente da Taranaki la franchigia neozelandese con sede a New Plymouth. Nato a Gisborne (parte nord-orientale della Nuova Zelanda, ndr) il 27 novembre 1993, pesa 107 kg ed è alto 191 cm, Halafihi comincia a giocare a Rugby per la Gisborne Boys, scuola media e ...

Rugby : Warren Gatland il nuovo allenatore della Nazionale inglese? : Il 2019 sarà un anno davvero importante per quanto riguarda il Rugby interNazionale. Termina un nuovo quadriennio, con la Coppa del Mondo che emetterà i suoi verdetti a fine stagione. Com’è ovvio che sia tanti contratti dei vari commissari tecnici scadranno al termine dell’annata. Tra questi quelli di Eddie Jones, ct dell’Inghilterra, e Warren Gatland, allenatore del Galles. Proprio dopo aver lasciato la panchina dei Dragoni ...

Rugby – Avvicendamento sulla panchina di Verona : Zanichelli lascia la guida del First XV - Grant Doorey nuovo head coach : Tramite un comunicato ufficiale, Verona Rugby rende noto l’Avvicendamento nel ruolo di head coah fra Antonio Zanichelli e Grant Doorey La Società del Verona Rugby comunica quanto segue. Antonio Zanichelli lascia la guida del First XV per occuparsi a tempo pieno della Direzione Sportiva del Club. Al suo posto, in qualità di head coach, a partire dal match casalingo con Valsugana, siederà in panchina Grant Doorey, Director of Rugby ...

Rugby – Joshua Renton nuovo mediano di mischia dello Zebre Rugby Club : Lo Zebre Rugby Club si assicurano le prestazioni di Joshua Renton: il neozelandese è il nuovo mediano di mischia del team bianconero La franchigia federale delle Zebre presenta l’ultimo arrivato in bianconero: Joshua Renton, mediano di mischia neozelandese classe ‘94 che va a rinforzare il reparto dei trequarti. Nato e cresciuto a Dunedin, prima città della regione di Otago nell’isola meridionale della Nuova Zelanda, si avvicina al Rugby ...

Rugby – Nuovo acquisto per le Zebre : James Brown va ad infoltire la terza linea dei bianconeri : Le Zebre Rugby Club accolgono un Nuovo giocatore in squadra: James Brown va ad infoltire la terza linea della formazione bianconera Il reparto degli avanti delle Zebre ha accolto il figiano James Brown che va ad infoltire la terza linea bianconera. Il giocatore è arrivato a Parma ed è già al lavoro coi nuovi compagni agli ordini dello staff tecnico diretto da Michael Bradley. Nato alle Isole Figi, il giocatore ha iniziato a praticare il ...