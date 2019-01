Rugby femminile – Sei Nazioni | Italia pronta al debutto con la Scozia le 23 azzurre

Rugby femminile - le 23 azzurre convocate per la sfida del Sei Nazioni in Scozia. Il capitano sarà Manuela Furlan : La Nazionale italiana di Rugby femminile si appresta all’esordio nel Sei Nazioni 2019, che avverrà in Scozia venerdì 1 febbraio, alle ore 20.35 italiane: questa mattina il CT Andrea Di Giandomenico ha comunicato le 23 azzurre che affronteranno la trasferta di Glasgow. Il tecnico ha confermato i gradi di capitano a Manuela Furlan. L’azzurra ha parlato al sito federale: “Rappresentare l’Italia per la prima volta al Sei Nazioni è ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Villorba e Capitolina in testa : Tornato il campionato di Serie A femminile di Rugby: nel pomeriggio è andata in scena l’undicesima giornata. Il Villorba vola in vetta alla classifica del Gruppo 1in solitaria: ad inseguire Colorno e Valsugana Padova. Nell’altro raggruppamento invece guida l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e le graduatorie aggiornate. GIRONE 1 domenica, 20 gennaio 2019 12:30 Verona ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della decima giornata. Capitolina ancora a punteggio pieno : Va in archivio la decima giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Pavia, mentre Benetton supera Riviera; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi continuano a braccetto col Bologna, infine successo del Ferrara in casa del Montevirginio. Riposavano le Donne Etrusche. Girone 1 risultati Milano-Colorno ...

Rugby – I risultati della IX e X giornata di Serie A maschile e femminile : Serie A e Serie A femminile: i risultati da tutti i campi della IX e X giornata di Campionato Continua la marcia del Sitav Rugby Lyons che nella nona giornata del Campionato Italiano di Serie A centra l’ottava vittoria battendo 28-15 il Cus Genova mantenendo il primato del Girone 1 a quota 42 punti. Secondo posto per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, distante dieci punti, che cade di misura tra le mura amiche contro il Rugby Milano ...

Rugby femminile - Italia in collegiale verso il Sei Nazioni : trenta azzurre convocate : Dal 3 al 6 gennaio si svolgerà un raduno della Nazionale Italiana di Rugby femminile in vista del Sei Nazioni 2019. Il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato trenta azzurre a cui si uniranno altre quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Questo collegiale servirà per definire la rosa in vista del prestigioso torneo che scatterà il 1° febbraio contro la Scozia. RADUNO Italia Rugby femminile: LE azzurre convocate Ilaria ...

Rugby – La Nazionale femminile in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni : Italdonne a Parma dal 23 al 6 gennaio per delineare la rosa azzurra per il Sei Nazioni Si terrà a Parma dal 3 al 6 gennaio il raduno della Nazionale femminile in vista dell’imminente avvio del Torneo delle Sei Nazioni 2019. Sono trenta le Azzurre convocate dal CT Andrea Di Giandomenico cui si uniranno quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Il raduno di inizio anno delineerà la rosa azzurra per il Torneo in cui l’Italdonne ...

Rugby – Coppa Italia - Serie A maschile e femminile : i risultati di giornata : Coppa Italia, Serie A maschile e Serie A femminile di Rugby: i risultati della IV, VII E IX giornata Coppa Italia Rugby Ribaltone in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Rugby Viadana 1970 conquista il primato dopo la vittoria per 47-15 contro la Lazio. Partita mai in discussione con i padroni di casa che già al secondo minuto di gioco sbloccano il risultato con una meta tecnica, concludendo la prima frazione di gioco sul 31-10 ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della nona giornata : nona giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile di Rugby: sette gli incontri giocati oggi, due non sono potuti andare in scena a causa dei problemi metereologici. Il campionato si ferma fino al prossimo 2019: pausa natalizia. In testa ai due gironi troviamo il Villorba e l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. nona giornata Girone 1 domenica, 16 dicembre ...

Rugby – Sei Nazioni femminile ed Under 20 : iniziate le prevendite : iniziate le prevendite per il Sei Nazioni femminile e il Sei Nazioni Under 20: ecco informazioni e prezzi dei biglietti I Comitati locali cui è stata affidata l’organizzazione degli incontri casalinghi delle rappresentative italiane nell’ambito del Torneo delle Sei Nazioni femminile ed Under 20, hanno reso noti i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per assistere ai sei incontri. L’Italdonne, reduce dai successi di ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati dell’ottava giornata. Capitolina vince il big match a Ferrara : Va in archivio l’ottava giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Torino, mentre Monza supera Milano; nel Girone 2 Capitolina vince il big match a Ferrara, mentre le Belve Neroverdi, oggi a riposo, vengono agganciate dal Bologna, infine vittoria del Montevirginio e pari tra Pisa e Torre del Greco. Girone 1 risultati Riviera-Colorno ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della settima giornata : settima giornata per il campionato di Serie A di Rugby femminile: nel Gruppo 1 Villorba e Colorno guidano con sette successi in altrettante partite, mentre nel 2 c’è l’Unione Capitolina al comando. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE 1 domenica, 02 dicembre 2018 12:30 Itinera CUS Torino – Rugby Monza 1949 19 : 5 Arbitro: Alessandro Torazza ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli USA : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Nuova Zelanda - Inghilterra e Canada sugli scudi : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la seconda tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...