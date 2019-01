Rosa e Pietro news a Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso | “Mi è venuta l’ansia”

Domenica Live Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettiamo un figlio : Qualche tempo fa il gossip aveva parlato di una possibile crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La smentita è arrivata a “Domenica Live” dove, la coppia si è presentata non solo per mettere a tacere il gossip, ma anche per annunciare una lieta notizia: Rosa e Pietro aspettano un figlio. La Perrotta ha rivelato a Barbara d’Urso di aver scoperto per caso di essere al terzo mese di gravidanza: Un mese fa ho passato un periodo in cui ...

Uomini e Donne - Rosa e Pietro presto genitori : Una delle coppie più amate dal pubblico che si è formata a Uomini e Donne è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Rosa e Pietro ormai vivono da due anni la loro storia d'amore felicemente, condividendo anche molto delle loro giornate con i loro fan essendo molto presenti sui social. È stato proprio ieri che in diretta tv hanno fatto un annuncio per loro importantissimo. L'annuncio inaspettato Ieri pomeriggio Rosa Perrotta e ...

News U&D : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno un imprevisto : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: contrattempo per la coppia di Uomini e Donne Ieri è andata in onda Domenica Live su Canale 5. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso, tra i quali anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne. La coppietta è andata in trasmissione per annunciare di essere in dolce attesa. Un annuncio che ha fatto felici i fan, i quali si sono riversati sui social per fare loro le congratulazioni. Tuttavia i ...

Uomini e Donne news - Rosa e Pietro problemi sull’aereo : “Lui sta infartando!” : Pietro e Rosa di Uomini e Donne, problemi sull’aereo dopo la puntata di Domenica Live Rosa Perrotta ha annunciato di essere incinta. Lei e il suo fidanzato Pietro Tartaglione diventeranno genitori. Una notizia a sorpresa, considerato che, nell’ultimo periodo, si parlava addirittura di crisi. Non c’è stato nessun momento difficile per la coppia di Uomini […] L'articolo Uomini e Donne news, Rosa e Pietro problemi ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un figlio : l'annuncio a sorpresa in tv : La coppia lo ha svelato al pubblico della trasmissione condotta da Barbara d'Urso che, dal canto suo, ha promesso la sua...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - l’annuncio a Domenica Live : ‘aspettiamo un figlio - nessuno lo sapeva’ : Quale sarà posto migliore al mondo per far sapere al mondo che si è in dolce attesa? Se lo saranno chiesti Rosa Perrotta (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei) e Pietro Tartaglione, e l’unanime conclusione è stata una sola: il salotto di Domenica Live. “Ebbene sì, aspettano un bambino e hanno scelto noi per raccontarlo” tuona felice Barbara D’Urso nella puntata di Domenica 20 gennaio, mentre Rosa Perrotta si ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - l’annuncio a Domenica Live : arriva un bambino : Quale sarà posto migliore al mondo per far sapere al mondo che si è in dolce attesa? Se lo saranno chiesti Rosa Perrotta (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei) e Pietro Tartaglione, e l’unanime conclusione è stata una sola: il salotto di Domenica Live. “Ebbene sì, aspettano un bambino e hanno scelto noi per raccontarlo” tuona felice Barbara D’Urso nella puntata di Domenica 20 gennaio, mentre Rosa Perrotta si ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - l’annuncio a Domenica Live : Quale sarà posto migliore al mondo per far sapere al mondo che si è in dolce attesa? Se lo saranno chiesti Rosa Perrotta (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei) e Pietro Tartaglione, e l’unanime conclusione è stata una sola: il salotto di Domenica Live. “Ebbene sì, aspettano un bambino e hanno scelto noi per raccontarlo” tuona felice Barbara D’Urso nella puntata di Domenica 20 gennaio, mentre Rosa Perrotta si ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto genitori : l'ex tronista U&D è incinta : Da giorni si rincorrevano le voci di una crisi che riguardava una delle coppie più amate di Uomini e Donne , cioè quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : niente di più lontano dalla ...

Rosa PERROTTA INCINTA DI PIETRO TARTAGLIONE/ Foto : 'mamma e papà' - il lieto evento in estate : ROSA PERROTTA INCINTA di PIETRO TARTAGLIONE: "Lui il padre dei miei figli, l'ho sempre saputo", scrive lei mentre lui aggiunge 'mamma e papà'.

U&D : Rosa e Pietro diventeranno genitori - Nilufar e Giordano ancora in crisi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Rosa Perrotta e Nilufar Addati, due ex troniste del programma. Se la prima è stata ospite insieme a Pietro Tartaglione di Domenica Live per annunciare una lieta notizia, l'italo-persiana ha rivelato di essere in crisi con Giordano. U&D Gossip: Rosa e Pietro aspettano un ...

U&D - Rosa e Pietro : lei è incinta - il figlio della coppia nascerà in estate : Molti fan della coppia formata da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, qualche giorno fa, hanno pensato che la storia tra i due fosse giunta al termine. Il sospetto è nato dal fatto che l'ex tronista di Uomini e Donne ha interrotto la convivenza con il fidanzato per far ritorno dai suoi. Pietro, qualche giorno dopo, ha però scritto sui social che di lì a poco avrebbe svelato il mistero. L'annuncio Oggi la Perrotta ha però annunciato a Domenica ...

Rosa e Pietro aspettano un bebè : l'ex tronista di U&D l'ha rivelato da Barbara D'Urso : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che abbiamo visto nascere a Uomini e donne, il popolare dating show ideato da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore si erano diffuse diverse voci sulla coppia, tra cui quella secondo la quale i due fossero ad un passo dalla rottura definitiva adesso che mancavano pochi mesi al matrimonio. Ma a quanto pare non era la realtà dei fatti, dato che questo ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Pomeriggio Cinque - l’ex tronista : “Sono incinta di tre mesi”. Guarda il Video : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno presto genitori. Dopo l’annuncio delle nozze di qualche mese fa, la coppia ha deciso di raccontare a Domenica Live il nuovo arrivo in casa, dopo che nelle scorse... L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Pomeriggio Cinque, l’ex tronista: “Sono incinta di tre mesi”. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.