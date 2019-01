Ronaldo patteggia con il Fisco spagnolo | 19 milioni di multa

Cristiano Ronaldo patteggia con il fisco spagnolo : multa da 18 milioni. E lui commenta : 'Tutto perfetto' Foto : 'Todo perfecto, hombre', 'Tutto perfetto, uomo': Cristiano Ronaldo si è rivolto così ad un giornalista che, all'uscita del tribunale di Madrid, gli ha chiesto se andasse tutto bene. L'udienza davanti ...

Ronaldo in tribunale a Madrid chiude la sua partita con il Fisco : patteggia 18 - 8 milioni : «Tutto perfetto». Cristiano Ronaldo non perde il sorriso nel ritorno a Madrid, ma dietro gli occhiali scuri e dentro un impeccabile completo nero un po’ di amarezza traspare. Sperava in tutto un altro tipo di passerella, mano nella mano con la sua Georgina, nella città in cui ha vinto tutto con la maglia della Real. Ed invece questa mattina il fuor...

Cristiano Ronaldo patteggia. Pagherà 18 milioni. Il fuoriclasse non andrà in prigione : Cristiano Ronaldo è a Madrid per il processo di evasione fiscale che risale alla frode commessa nel 2016. Il numero 7 della Juventus, come riporta El Mundo, ha scelto di patteggiare. Pagherà 18,8 milioni e i pubblici ministeri conterranno entro i 24 mesi la condanna al carcere in modo che, da incensurato, non dovrà scontare la pena. In Spagna infatti non vengono applicate pene sotto due anni per incensurati autori di crimini ...