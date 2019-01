Ronaldo in tribunale a Madrid chiude la sua partita con il Fisco : patteggia 18 - 8 milioni : «Tutto perfetto». Cristiano Ronaldo non perde il sorriso nel ritorno a Madrid, ma dietro gli occhiali scuri e dentro un impeccabile completo nero un po’ di amarezza traspare. Sperava in tutto un altro tipo di passerella, mano nella mano con la sua Georgina, nella città in cui ha vinto tutto con la maglia della Real. Ed invece questa mattina il fuor...

Sorridente, tranquillo, per mano alla sua Georgina : ecco come Cristiano Ronaldo , abito scuro e occhiali da sole, si è presentato questa mattina in Tribunale a Madrid , poco dopo le 9.30, per l'...

Juventus - Cristiano Ronaldo oggi in campo e domani in Tribunale a Madrid : Juventus, Cristiano Ronaldo ha chiesto di poter entrare in Tribunale passando dal garage per evitare l’esposizione mediatica: richiesta respinta L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si presenterà domani presso la sezione numero 17 dell’Audiencia Provincial di Madrid. Secondo quanto riporta ‘El Mundo’, il 5 volte pallone d’oro accetterà la condanna a due anni di prigione e al pagamento di 18,8 ...

