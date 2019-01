Ronaldo è arrivato a Madrid | il portoghese chiude la vicenda con il Fisco spagnolo | multa

calcioweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Cristianonon è stato protagonista nel match di campionato contro il Chievo, brutta prestazione per il fuoriclasseche ha fallito anche un calcio di rigore, errore che però non ha condizionato il risultato dei bianconeri che hanno vinto agevolmente con il risultato di 3-0. Il calciatore deve fare i conti anche con qualche problema che riguarda la vita privata, nel dettaglio come riportato in esclusiva su CalcioWeb il calciatore era atteso nella giornata di oggi in Spagna ed effettivamente si è presentato ain compagnia della bella fidanzata Georgina Rodriguez. Ilsi è presentato in Tribunale per l’udienza riguardante il patteggiamento per evasione fiscale, diversi i giornalisti presenti.ha raggiunto un accordo per il pagamento di unada 19 milioni e patteggiare una pena inferiore ai due anni di carcere che però non sconterà ...