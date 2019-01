Romania | ministero di Giustizia annuncia decreto d’emergenza “Invalida centinaia di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Unche assomiglia più a una grande amnistia generale che invaliderebbedi processi per casi di corruzione che coinvolgono anche alti funzionari del Paese. È questa l’ultima idea del ministro dellarumeno Tudorel Toader che, tra gli altri, porterebbe all’annullamento della condanna in primo grado per abuso d’ufficio inflitta a giugno a Liviu Dragnea, presidente del Partito Socialdemocratico al governo e considerato da molti il vero premier ombra. La mossa arriva proprio all’inizio del contestato semestre di presidenza europea a guida rumena, con molti esponenti del Parlamento e della Commissione di Bruxelles che si sono già espressi in passato contro la carenza di stato di diritto e lotta alla corruzione nel Paese, anche bocciando l’ultima riforma della. “C’è un problema di incostituzionalità – ha dichiarato il presidente della ...