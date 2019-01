Roma | la mamma di Zaniolo | Se mi proponessero il Grande Fratello

Zaniolo incanta la Roma - mamma Francesca non passa inosservata : Francesca Costa , mamma di Nicolò Zaniolo , fa impazzire il web. Suo figlio sta facendo innamorare i tifosi della Roma, "Incredibilmente fantastico", e lei non è passata inosservata per la sua ...

Roma - la sexy-mamma di Zaniolo fa impazzire i tifosi su Instagram : Nicolò Zaniolo sta incantando con la maglia della Roma, mentre i tifosi dell'Inter che si stanno già interrogando se sia stata una buona idea cederlo nell'affare che ha portato a Milano Radja ...

Roma - meningite uccide un 15enne - la mamma : 'Ho il suo nome tatuato sul braccio' : Un'altra immane tragedia, l'ennesima riguardante la morte di un giovane ragazzo a causa di un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'episodio si è verificato a Roma e vede coinvolto un ragazzino di appena quindici anni, Federico Galluccio, 'strappato' all'amore dei suoi cari a causa di una meningite fulminante che si è rivelata fatale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il giovane è deceduto nel giro di pochi ...

Roma : Toninelli incontra mamma Elena Aubry - 'presto Dispositivi Salva Motociclisti' (2) : (AdnKronos) - Con Graziella Viviano, aggiunge Toninelli, "ho voluto confrontarmi e raccontarle che sta finalmente arrivando quel decreto ministeriale tanto atteso da lei e da molti cittadini. Una vecchia bozza era rimasta sepolta chissà sotto quali scartoffie. Ora un nuovo testo del mio dicastero, m

Roma : Toninelli incontra mamma Elena Aubry - 'presto Dispositivi Salva Motociclisti' : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Presto potrebbero arrivare Dispositivi Salva Motociclisti che i gestori delle strade saranno obbligati ad installare alla base dei guardrail nei tratti più pericolisi e con un'alta incidentalità accertata. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Roma - Federico muore a 15 anni per meningite - il dolore della mamma : 'Morte non sia vana' : Non si dà pace la mamma di Federico Galluccio, 15enne Romano morto ieri, martedì 15 gennaio, a causa di una meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato lunedì: domenica era uscito con gli amici, poi nella notte gli era salita la febbre ed erano comparse delle macchie. Il giovane non era vaccinato e la madre si augura che la sua morte non sia vana: "Spero che altri genitori ascoltino i consigli dei medici". 'Pensavamo fosse ...

Francesco Chiofalo - la mamma risponde a Selvaggia Roma : ‘Vergogna’ : Un po’ ce lo aspettavamo. Le parole che Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island, ha riservato all’ex fidanzato Francesco Chiofalo dopo che era stata sollecitata a esprimersi pubblicamente circa il delicato momento che il ragazzo sta attraversando, hanno provocato la reazione della famiglia di ‘Lenticchio’, fresco fresco di intervento per asportare un tumore al cervello. La donzella, infatti, ha detto senza ...

Più bella di una Wags - la mamma di Zaniolo strega la Roma : ecco la sexy Francesca Costa [GALLERY] : Francesca Costa è la sexy e giovanissima mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo: il trequartista giallorosso vanta una madre mozzafiato Di solito sono le fidanzate a catturare l’attenzione dei tifosi, ma per Nicolò Zaniolo è diverso. Una donna spicca al fianco del giovane calciatore della Roma, astro nascente del calcio italiano, e colei è la madre del trequartista nato a Massa appena 19 anni fa. Stiamo parlando di Francesca ...

Roma - Zaniolo parla la mamma Francesca : "Ora insegue Modric" : Il senso di questa storia, probabilmente, lo spiegano bene i suoi tatuaggi: sul polso ecco la scritta "Family"; sulla coscia destra la data di nascita di tutti i componenti della sua famiglia; sulla ...

Astronomia : addio a Nancy Roman - la “mamma” del telescopio Hubble : E’ morta in un ospedale di Germantown, nel Maryland, all’età di 93 anni l’astronoma statunitense Nancy Grace Roman, conosciuta come la “mamma di Hubble” per il suo importante contributo alla costruzione del celebre telescopio spaziale. L’annuncio della scomparsa è stato dato alla stampa da sua cugina, Laura Verreau. Roman è stata il primo capo astronomo della NASA nei laboratori di scienze spaziali e al tempo ...

Nel nome della mamma era già scritto un Romanzo : La nostra mamma si chiamava Giannina. La maestra Lina, però, non era d'accordo. Quando, in Prima elementare, lesse il mio pensierino sul nome della mamma 'La mia mamma si chiama Giannina' mi obiettò ...

Roma - mamma suicida nel Tevere : si continuano a cercare le gemelline : Non si fermano le ricerche delle gemelline lungo il fiume. Si tenta tutto il possibile, ma il giorno dopo la tragedia Romana, gli investigatori temono che la mamma suicida abbia portato con sé nel suo volo nel Tevere anche le figlie di soli quattro mesi. Pina Orlando che oggi avrebbe compiuto 38 anni, originaria di Agnone, in provincia di Isernia, ieri mattina era fuggita dalla casa coniugale di Testaccio portando con sé le due figlie neonate ...

