Roma | chiuso il Cara di Castelnuovo | migranti trasferiti in altre regioni

Roma - chiuso il Cara di Castelnuovo Lacrime e accuse : «È una deportazione» : Lacrime e polemiche nella struttura in via Tiberina che accoglie 550 persone, alcune delle quali con permesso di soggiorno, altre richiedenti asilo. In 30 già portati via in pullman per Campania e Basilicata. Manifestazione del sindaco e del parroco

Nainggolan : 'Con la Roma ho chiuso tutti i rapporti - sono felice qui all'Inter' : Radja Nainggolan è il volto di un Inter che ha la voglia di tornare ad essere grande. Nainggolan è l'interprete perfetto di un calcio competitivo. Un vero guerriero in campo con un grande spirito combattivo. Nella vita del 'Ninja' c'è molto calcio, ma anche molto altro. Nell'attesa di tornare ad essere decisivo in campo, Nainggolan è stato cosi intervistato dal magazine on-line Undici, al quale ha raccontato i dettagli della sua vita all'interno ...

Incendio di via Salaria a Roma - contestato Costa : 'Vergognatevi - l'impianto va chiuso' : contestato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa sull'Incendio del deposito rifiuti in via Salaria, a Roma. 'Ho il dovere di essere scocciato perché si stavano facendo i ...

